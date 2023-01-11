القرية العالمية و«بلووم ورلد» تطلقان «المخرجين الشباب»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القرية العالمية، أمس، عن إطلاق «جائزة المخرجين الشباب» احتفاء بـ«شهر المبدعين»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية «بلووم ورلد»، حيث تقدم المسابقة فرصة لاثنين من المشاركين فيها للفوز بمنحة دراسية كاملة، بقيمة تزيد على مليون درهم، خلال فترة دراستهم في الأكاديمية.

ووجهت القرية العالمية الدعوة لطلاب الدولة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، لإظهار مهاراتهم في صناعة الأفلام، من خلال المشاركة في المسابقة، التي تقام تحت شعار «عالمي الأكثر روعة».

ويتعين على المشاركين في المسابقة صناعة فيلم أو مقطع فيديو قصير، يروي قصتهم أو قصة أي شخص يعرفونه، وكيفية جعلهم من العالم مكاناً أروع للجميع، أو يلقي الضوء على مساهماتهم الحالية في بناء مستقبل واعد، وأكثر إشراقاً.

وقالت جاكي إلنبي، المدير التنفيذي للتسويق في القرية العالمية: «بما أن شهر يناير هو شهر الإبداع العالمي، قررنا الاحتفاء بالطلاب الموهوبين في الإمارات، وأكاديمية «بلووم ورلد» هي الشريك الأمثل لإطلاق النسخة الأولى من فعالية «شهر المبدعين»».

وأوضحت جاكي إلنبي أن من سيتولى تحكيم المسابقة لجنة تضم في عضويتها سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وجون بيل، مدير أكاديمية «بلووم ورلد»، ونايلة أوشا، ممثلة ومقدمة برامج، والمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، والمذيعة هيلين فارمر.

وقال جون بيل، مدير أكاديمية «بلووم ورلد»: «نتطلع من خلال هذه المسابقة إلى إلهام الشباب في دولة الإمارات، للتفكير خارج حدود المألوف، وإطلاق العنان لخيالهم، وتحقيق الإبداع والنجاح، من خلال التجارب العملية».