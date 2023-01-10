ومضات «بالإماراتي» في «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: دبي ـــ البيان

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يستعد مهرجان طيران الإمارات للآداب، المقرر إقامته في الفترة بين 1 و6 فبراير 2023 بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد، لاستضافة كوكبة من أبرز الكتّاب والمبدعين الإماراتيين إضافة إلى المواهب الإماراتية الصاعدة ضمن مجموعة مختلفة من الجلسات والفعاليات ضمن محور «بالإماراتي»، الذي ترعاه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة». ويغطي المحور مواضيع شتى مثل مستجدات قطاع النشر وصناعة الكتب، والثقافة والتراث الشعبي، والأدب، والاستدامة، وغيرها. كما تقام الجلسات باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في برنامج دورة المهرجان لعام 2023 هي الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، ود. رفيعة غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، والكاتبة ميسون صقر القاسمي، ود. حبيب العطار، ود. رجاء القرق، والرائد علي السويدي، وعلي آل سلوم، والمخرجة نجوم الغانم والكاتبة ريم الكمالي، غيرهم.

منصة عالمية

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» على ضرورة الاهتمام بالمواهب المحلية، معتبراً بأنها تمثل إضافة مهمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب الذي تحول إلى منصة عالمية مهمة تفتح آفاقاً واسعة أمام المواهب الثقافية المحلية للتعبير عن آرائها وإبداعاتها. وتابع:«تحرص هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» على دعم مسيرة المواهب الإماراتية في مختلف مجالات الثقافة والفنون، حيث يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بتمكين المواهب المحلية وخلق بيئة إبداعية حاضنة لها». وعبر بن خرباش عن سعادته بالتعاون البناء بين «دبي للثقافة» و«طيران الإمارات للآداب». وأضاف: «تحظى هذه الشراكة بتقدير كبير، وتصب في إطار حرص«دبي للثقافة» على دعم الفعاليات الثقافية البارزة في دبي».

من جهتها، أعربت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن تقديرها لجهود المهرجان و«دبي للثقافة» المشتركة قائلةً: «يشكّل الإبداع اليوم الثروة القومية الأهم لدى أي دولة، وتزخر المنطقة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص بالعديد من المواهب التي آن للعالم أن يستكشفها وأن يستمتع بالطاقة الإبداعية التي تنبض بها دولتنا».

وفي جلسة مميزة، يقدم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، تفاصيل رحلة التحضير المميزة لافتتاح مكتبة محمد بن راشد وما تشمله من حرص فريق العمل على تخطي التحديات، سعياً لأن ترتقي المكتبة بالمشهد الثقافي لإمارة دبي على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويستضيف فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي العديد من الفعاليات ومن أهمها، حديث د. رفيعة غباش، أول طبيبة نفسية إماراتية ومؤسِس «متحف المرأة»، عن تجربتها في توثيق السيرة الذاتية.

وتسلط الكاتبة والشاعرة ميسون صقر القاسمي، أول كاتبة إماراتية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب، الضوء على تفاصيل رحلتها الأدبية. وفي حوار مفعم بالشغف، تستكشف ريم الكمالي، أول كاتبة إماراتية تأهلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2022، مع الكاتبتين بوني غارموس وجيتانجالي شري، ملامح وصعوبات الرحلة الإبداعية التي تخوضها النساء.

وعلى أنغام آلة العود، يقدم كل من أحمد عيسى العسم، الذي قيل عنه أنه فارس الكلمة وشاعر الشعراء، مع مخرجة الشعر التشكيلية نجوم الغانم، وحسن النجار ومريم الزرعوني ونجاة الظاهري، مقتطفات من أبيات أشعارهم.

يحرص مهرجان الإمارات للآداب على تقديم برنامج متكامل يناسب كافة شرائح الجمهور، إذ تقدم الكاتبة ريم القرق في جلسة «اليربوع الصغير» قصتها عن يوميات طفل في زمن الحياة الافتراضية وتتوفر قراءة خاصة بلغة برايل لأصدقائنا من أصحاب الهمم من المكفوفين.

جلسات ملهمة

يقدم العديد من المتحدثين خلال المهرجان، عدداً من الجلسات باللغة الإنجليزية مثل حديث الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم مع جوليا ويلر حول كتابها «عبر عيني». وفي جلسة ملهمة تناقش جانباً مهماً من جوانب الحياة الإنسانية، يتناول كل من عمر سيف غباش، وعصمت المحمصاني وألكسندر توماس المعاني الروحية في سياق الحياة اليومية وأهمية رفدها بالتبصر والحكمة والرحمة الإلهية، وكيفية العناية بمحبة الناس والتعاطف مع النفس ومع الآخرين. كما يجتمع كل من د. رجاء القرق، وآن هيات وبيوش باندي ليقدموا خلاصة تجربتهم في عالم إدارة الأعمال.