قصة الغول «شريك» في دبي أوبرا 22 فبراير

المصدر: (دبي - البيان)

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تنطلق مسرحية «شريك» الموسيقية في دبي أوبرا من 22 حتى 26 فبراير المقبل، وتروي المسرحية قصة الغول «شريك» ومغامراته في المملكة النائية بطريقةٍ كوميديةٍ محببة، حسب ما كشفت مجموعة «برودواي» للترفيه و«لايف نيشن إنترتينمنت».

وتمتاز المسرحية بقصة وحوارات مضحكة وعدد من الرسائل الهادفة، ما يجعلها تجربة ترفيهية متميزة تناسب جميع الأعمار. وحازت منذ انطلاقها، 12 ترشيحاً للفوز بجائزة دراما ديسك و8 من جوائز التوني المرموقة. وفازت من بين الترشيحات بجائزة التوني وجائزة دراما ديسك في فئات أفضل تصميم أزياء، إلى جانب جائزة دراما ديسك عن فئة أفضل تصميم مشاهد. وتعتمد المسرحية على موسيقى الفيلم الشهيرة، وتضم أكثر من 20 أغنية من الأغنيات المتميزة التي نالت إعجاب الجميع، ومن بينها «فريك فلاج» و«بيج برايت بيوتيفول وورلد» و«آي نو أتس توداي» وغيرها الكثير من الأغنيات المحببة.

وتحتوي المسرحية، على الكثير من الدعابات والمواقف الكوميدية، ما يعزز من تجربة الحضور الترفيهية. وتحمل المسرحية رسالةً هادفةً تدعو إلى تقبل الآخرين في مختلف نواحي الحياة، وهو ما تمثله شخصية «شريك» الرئيسة، باحتسابه غولاً أخضر يخاف منه الجميع من دون أن يدركوا كم هو شخص لطيف ومسالم.