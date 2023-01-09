حماية كليب.. الصورة الشُرَطية في خدمة المجتمع 2 ــ 2

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، كشف أن نتائج النسخة الأولى من «حماية كليب» فاقت توقعات المُحكّمين، ونالت تفاعلاً إيجابياً من مجتمعات المصورين، لافتاً إلى أن النسخة الثانية تحوي فئة خاصة بـ«البورتفوليو» وهو «ملف المصور»، ليروي المشارك فيه حكايته التوعوية، ويُعبّر عنها بمجموعة من الصور، يرسل من خلالها رسالته الإيجابية المؤثّرة.

النسخة الثانية من «حماية كليب» تشمل 3 محاور رئيسية، وهي «الأمن الرقمي» الذي يتضمّن التوعية بمخاطر جرائم الاحتيال في العالم الرقمي، أما المحور الثاني فهو «المحتوى الرقمي»، والذي يتضمّن خلق بيئة رقمية آمنة للحد من العادات الدخيلة، بينما يتناول المحور الثالث «الوقاية من المخدرات» ويشتمل على المساهمة في توعية المجتمع (الأسرة، المؤسسات التعليمية، الأصدقاء) في تفادي التعاطي أو دورهم في دعم المتعافين.

أما النسخة الثانية من «حماية ميديا» فتحوي 5 فئات هي: أفضل تغطية صحفية باللغة العربية، أفضل تغطية صحفية باللغة الإنجليزية، وأفضل تغطية لمؤسسة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل تغطية تلفزيونية، وأفضل تفاعل لمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الواقع أن من أسباب نجاح النسخة الأولى، ارتفاع مستوى الوعي الفكريّ والنضج الثقافيّ لمجتمعات المصورين في الدولة، وإدراكهم لتأثير الفنون البصرية على تعزيز الوعي الأمنيّ والبديهة البصرية، وتوظيف ذلك في تحسين أثر الأفراد في المساهمة في جودة الأمن والأمان. إن التناغم بين هذا النوع من الوعي المسؤول وبين الإبداع الفنيّ لهو منتج حضاريّ راق نفخر به جميعاً.

يبدأ تسليم المشاركات في 10 مارس 2023 عبر الموقع الرسمي لهيبا (www.hipa.ae)، بينما يوم 31 مارس 2023 هو آخر موعد لتسليم المشاركات.

فلاش

(هناك وقتٌ كافٍ) هذه المعلومة ثمينة جداً للمصورين المثابرين