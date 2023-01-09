دبي واحة خصبة لآمال مبدعي العالم

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

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بعد أن جاؤوها زائرين، يعود المبدعون في المجالات الثقافية والفنية إلى دبي، لتأسيس مواقع دائمة لهم، واغتنام الفرص التي توفرها المدينة لتحقيق أحلامهم، والسير في طموحاتهم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

ومن أبرز هؤلاء، المغني وكاتب الأغاني البريطاني، روبي ويليامز، الذي أعلن أخيراً عن مشروعه الأكثر طموحاً، وهو بناء فندقه الفاخر الخاص في دبي، ليتمكن من إقامة حفلاته الخاصة في فندقه.

وكان المغني قد أدى في «أتلانتس النخلة»، خلال احتفالات رأس السنة عام 2022، حفلاً فنياً، لكنه يتحدث الآن عن وضع الخطط للمنتجع، والذي سيضم مكاناً مخصصاً له لأداء أغانيه أمام الزوار.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن مشروع الفندق في دبي، هو من أكثر مشاريع الفنان طموحاً، على مدى 30 عاماً من حياته المهنية. وكان قد حاز 13 ألبوماً له على المركز الأول في بريطانيا، عدا فوزه بـ 18 جائزة بريطانية، وإطلاقه سيرته الذاتية أخيراً.

عن الفندق، نقلت الصحيفة عن المغني قوله: «أقوم حالياً ببناء فندقي الخاص في دبي، حتى أتمكن من القيام بأداء حفلاتي الخاصة في فندق خاص بي»، مضيفاً أنه يغتنم فرصة الحلم بشكل أكبر، معلناً أنه حقق كل ما حققه دون أحلام كبيرة.

وتابع روبي: «بسبب اسمي، يمكنني الوصول إلى أشخاص، وإذا كانت لدي فكرة جيدة فسيدعمونني. بالتالي، أنا متحمس حقاً لذلك، وهناك الكثير من الأشياء التي تثار في مخيلتي الآن، لرؤية ما إذا كان بإمكاني استحضار أفكار رائعة، وفكرة الفندق واحدة منها».

وإلى جانب الفندق، يعمل المغني أيضاً على ألبوم جديد، وسلسلة وثائقية على «نتفليكس»، وكذلك على فيلم.