42 فيلماً ضمن «الشرقية السينمائي» في عُمان

المصدر: (مسقط ـــ د ب أ)

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تأهل 42 فيلماً من 17 دولة للتنافس في مسابقات مهرجان الشرقية السينمائي الدولي في دورته الأولى التي تنظمها الجمعية العُمانية للسينما والمسرح من أصل 118 فيلماً من الأفلام السينمائية المحلية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية أمس، تشارك إلى جانب سلطنة عُمان في هذا المهرجان الذي ستستضيفه ولاية صور من 11 إلى 14 يناير الجاري، كل من الأردن، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسعودية، والسودان، والصومال، والعراق، والكويت، والمغرب، واليمن، وإيران، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان.

وبلغ عدد الأفلام المتأهلة في مسابقة الأفلام الروائية 23 فيلماً وفي مسابقة الأفلام الوثائقية 14 فيلماً وفي مسابقة العمارة خمسة أفلام عُمانية.

ويستضيف المهرجان عدداً من النجوم الخليجيين والعرب ومنهم: الفنان سعد الفرج من دولة الكويت، والفنانة في علي أحمد الشرقاوي من مملكة البحرين، والإعلامية زهراء محمد من الجمهورية التونسية، والفنانة سهير فهد من المملكة الأردنية الهاشمية. ويتضمن مهرجان الشرقية السينمائي الدولي جملة من الفعاليات على مدار أربعة أيام تختزل في عبارة «مرحباين عودة» إحدى المفردات التي يستعملها أهالي ولاية صور ترحيباً بضيوف وزوار المهرجان.