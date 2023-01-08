مهرجان الشيخ زايد.. عروض ومسابقات وجوائز قيمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستقبل مهرجان الشيخ زايد المقامة فعالياته في منطقة الوثبة بأبوظبي حتى 18 مارس المقبل زواره في عطلة نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد بباقة متنوعة من الفعاليات، كما يشهد بشكل يومي حزمة من العروض الفلكلورية والفنية العالمية المبهرة، بما يعزز مكانته الرائدة ضمن أهم المهرجانات الثقافية والترفيهية العالمية.

وتقدم أجنحة الحضارات العالمية عروضاً كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وثقافية فلكلورية عالمية تجوب ساحات المهرجان وأجنحته، لتتحول منطقة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي.

مسابقات

وضمن برنامجه للعام 2023 ، ينظم المهرجان مسابقات وسحوباً على أكثر من 15 سيارة والكثير من الجوائز القيمة.

ويقام السحب الأول على السيارات والجوائز القيمة الخاصة بمهرجان الشيخ زايد اليوم الأحد، إذ ستقام سحوب على مجموعة متميزة من السيارات والهدايا والجوائز القيمة والتي يشترط أن يكون الفائز بها موجوداً في المهرجان في أثناء إقامة تلك السحوب.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على تنويع المسابقات والسحوب لهذا العام، إذ تقدم سحوب على مجموعة متميزة من السيارات والهدايا والجوائز القيمة والتي سيتم الإعلان عنها ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري ويستمر حتى الأسبوع الأخير من المهرجان.

ويحصل الزائر عند الشراء بمبلغ 50 درهماً من أيٍ من متاجر ومطاعم الشراء ومدينة الألعاب الترفيهية في المهرجان، على قسيمة سحب للمهرجان وقسيمة أخرى لسحوب مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبإمكان الزائر المشاركة في السحوب عبر ملء معلومات القسيمة الخاصة بالمسابقة ووضعها في الصندوق المخصص للسحب، كما بإمكانه متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للمهرجان للحصول على مزيد من المعلومات عن شروط وأحكام ومواعيد السحب المقبلة.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والعروض التي تناسب كل أفراد العائلة وتتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري وسط أجواء عائلية ترفيهية وتعليمية ملأى بالمرح.