تفاعل مصري مع وصول أكبر مكتبة عائمة عالمياً

المصدر: القاهرة - رويترز

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قوبلت أكبر مكتبة عائمة بالعالم (لوجوس هوب) بتفاعل ملموس من القراء وهواة اقتناء الكتب بعد رسوها في ميناء غرب بورسعيد شمال شرقي مصر، وعلى متنها أكثر من خمسة آلاف عنوان كتاب، وطاقم مكون من 400 متطوع ينتمون إلى 60 جنسية مختلفة.

وقالت محافظة بورسعيد أول من أمس إن السفينة التي وصلت في الرابع من ديسمبر الماضي بعد 12 عاماً من زيارتها الأولى لمصر، استقبلت نحو ستة آلاف زائر من مختلف الأعمار والفئات خلال أول يومين مع توقعات بتزايد الإقبال في الأيام المقبلة.

وقال سيباستيان مونكاريو من الإكوادور، الذي كان ضمن فريق الإعداد لزيارة السفينة إلى مصر: «أتواجد هنا منذ عدة أسابيع لمتابعة ترتيبات الزيارة، وأرى أنها ستكون زيارة مميزة، ليس فقط لأهل بورسعيد لكن لجميع القادمين من القاهرة والإسكندرية ومختلف محافظات مصر».

وأضاف «بالنسبة لمعظم طاقم السفينة تعد هذه الزيارة الأولى لمصر، لذلك نحن متحمسون، خاصة مع ما لمسناه من كرم الضيافة ودفء المشاعر هنا، كذلك يبدي الزائرون رغبة كبيرة في التعرف على تجربة طاقمنا وإقامة صداقات ممتدة معهم».

ولا يقتصر نشاط (لوجوس هوب) التي يمكن الصعود إليها مقابل رسم زيارة رمزي على توفير أوقات مميزة للقراءة والاطلاع، لكن يمكن للزائرين شراء الكتب وبعض الأدوات المكتبية وتذكارات تؤرخ للزيارة وحضور حفلات وعروض مسرحية وبرامج ثقافية وفنية والجلوس في مقهى ومطعم السفينة.

من جهته، قال إدوارد ديفيد المدير العام للسفينة إن لكل شخص دوراً خاصاً يلعبه في الحفاظ على استمرارية السفينة وتمكينها من أداء مهمتها، وهو ما ينبع من إيمانهم الشخصي بأهمية ما يقومون به من إحداث فارق في حياة الأشخاص الذين يلتقون بهم في الموانئ بجميع أنحاء العالم.

زيارة السفينة إلى مصر جاءت قبل أيام من انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، وهو ما أثار نقاشاً متصاعداً بشأن التفاعل مع الأحداث الثقافية بشكل عام، حيث يرى البعض أن هذه الزيارة فرصة أفضل من سابقتها نهاية عام 2010 ليتعرف الجمهور المصري على تجربة (لوجوس هوب).

وتنتهي رحلة (لوجوس هوب) إلى مصر في 23 يناير الجاري حيث تتجه بعد ذلك إلى ميناء العقبة في الأردن الذي سترسو فيه خلال الفترة من 25 يناير إلى 16 فبراير.