حنيف قريشي يتعرض لحادث

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

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أعلن المؤلف وكاتب السيناريو البريطاني حنيف قريشي، أول من أمس، أنه يعالج في أحد المستشفيات بعد تعرّضه لحادث سقوط في إيطاليا. وروى كاتب السيناريوهات الباكستاني الأصل الذي اشتهر بفيلم «ماي بيوتيفول لوندريت» أنه ظن للوهلة الأولى أنه على شفير الموت.

وكتب قريشي (68 عاماً) على «تويتر»: «غداة عيد الميلاد، تعرّضت في روما للسقوط». وأضاف: «كنت رأيت محمد صلاح يسجل هدفاً في مرمى فريق أستون فيلا عندما بدأت أشعر بالدوار. انحنيت إلى الأمام وسقطت، واستيقظت بعد دقائق وسط بركة من الدماء».

وتابع قائلاً: «ظننت أنني أموت.. أنا في المستشفى. لا أستطيع تحريك ذراعيّ ورجليّ». وإذ أشار إلى أن عملية جراحية في العمود الفقري أجريت له، قال: «لا يمكنني حكّ أنفي، أو إجراء مكالمة هاتفية، أو تناول الطعام بنفسي». وأوضح أن «من غير المعروف راهناً» ما إذا كان سيتمكن «من المشي أو إمساك قلم مجدداً».

وتشكّل قضايا الاندماج محوراً لأعمال الكاتب المولود لأب باكستاني وأم بريطانية، من روايات وقصص قصيرة وسيناريوهات سينمائية ومسرحيات. واكتسب قريشي شهرة بعد كتابته سيناريو «مغسلتي الجميلة» عام 1985، وهو فيلم كوميدي من إخراج ستيفن فريرز.