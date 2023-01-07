بعد الإقبال الجماهيري الكبير ..حفل ثانٍ لـ«هانز زيمر لايف»

المصدر: دبي - البيان

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بعد الإقبال الجماهيري الكبير في الحفل الأول، تم الإعلان عن إضافة حفل ثانٍ لحفلة «هانز زيمر لايف» في أول عروضه في دبي والشرق الأوسط.

حيث سيقوم المؤلف الموسيقي الألماني المعروف بتقديم مقطوعات موسيقية من أشهر الأفلام السينمائية، مثل «الأسد الملك» و«المصارع» و«قراصنة الكاريبي»، وغيرها.

وبذلك ستكون أمام عشاق المايسترو الحائز على العديد من جوائز الأوسكار فرصتين للاستمتاع بمقطوعاته الموسيقية والعروض التي أذهلت العالم يومي الجمعة 27 والسبت 28 يناير الجاري في «كوكا كولا أرينا» بدبي.

وستكون حفلات «هانز زيمر لايف» عامرة بالمفاجآت الموسيقية التي يقدمها واحد من ألمع مؤلفي الموسيقى في هوليوود والعالم برفقة فرقة أوركسترا كبيرة ومجموعة رائعة من العازفين والراقصين.

يقام عرض «هانز زيمر لايف» في دولة الإمارات في إطار الحملة التسويقية «دبي تقدّم»، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالشراكة مع Executive Visions وRCI Global. وستشكل الحفلتان أحد العروض الختامية لمهرجان دبي للتسوق، الذي تستمر فعالياته حتى 29 يناير الجاري.