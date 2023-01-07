سيرك دو سوليه يستعد لإطلاق عروضه في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سيرك دو سوليه، أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم، عن عودته إلى دبي لتقديم عرض أوفو المتميز.

والذي يستمد قصته من عالم الحشرات الرائع بما فيه من تنوع، بين 12 و18 يناير في كوكا كولا أرينا. ويشتهر العرض الاستثنائي بسبع حقائق مذهلة تجعل منه فعاليةً فريدةً لا يمكن تفويتها.

يضم سيرك دو سوليه نحو 4000 موظف، وما يزيد على 1300 فنان موهوب من أكثر من 50 دولة مختلفة. وتمتلك عروضه المتميزة شهرةً واسعةً استقطبت أكثر من 180 مليون مشاهد في ما يزيد على 400 مدينة مختلفة.

ويتضمن عرض أوفو أكثر من 1000 قطعة أزياء مبتكرة، من الأحذية وزينة الرأس والأجنحة وغيرها من الأزياء البديعة المستوحاة من عالم الحشرات الغني والمتنوع، وذلك بحسب لوانا أوفيرني، منسقة الأزياء الموهوبة في العرض.

ويؤدي الممثلون الحركات البهلوانية المبهرة والمستوحاة من عالم الحشرات وأسلوبها المتميز في الطيران والرفرفة والقفز، على ألحان مقطوعة موسيقى البرازيل من إبداع المؤلف الموسيقي الموهوب بيرنا سيباس.

كما تم استلهام تصاميم العرض من مستعمرات وأعشاش الحشرات المتميزة والمتقنة، مع أكثر من 225 لوحةً تشكل خلفية العرض المتميز، من إبداع جرينجو كارديا.

ويضم العرض مجموعةً من الشخصيات الفريدة والظريفة المستوحاة من عالم الحشرات، مثل الحشرات التي تقود المستعمرة والأفراد الدخلاء والحشرات المنفردة وغيرها من الشخصيات التي تأخذ الجمهور في رحلة مبهرة لا تنسى. يمتاز العرض الفريد بالبهلوانيين الماهرين والرياضيين المحترفين الذين يتحدون الجاذبية في المسرح، بأداء باهر يخطف أنفاس الجمهور.

صُممت فقرات أوفو المذهلة وأزياء الشخصيات المتقنة يدوياً، بالاستعانة بالطابعات ثلاثية الأبعاد وتقنيات الإضاءة وغيرها من التقنيات الجوية التي تجعل من العرض تجربةً استثنائيةً لا تنسى.