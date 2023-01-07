افتتاح «مذاهل الأعماق» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة الحرص الكبير على دعم كل الفنون وإبراز المواهب الإبداعية والفنية في الإمارات، وإتاحة الفرصة للمبدعين لتحقيق الحضور العالمي بهويات وبصمات مميزة تمثل روح الثقافة والفنون الإماراتية، وفتح قنوات للتواصل الروحي والفني، بما يرتقي بمكانة الإمارات ودورها في صناعة الإبداع والابتكار ويؤكد مركزها الثقافي بكونها حاضنة للإبداع والمبدعين. جاء ذلك بمناسبة افتتاح المعرض الفوتوغرافي بعنوان «مذاهل الأعماق» للفنان الإماراتي علي بن ثالث أمين عام جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي مساء أول من أمس في «خولة آرت غاليري» بحي دبي للتصميم ويستمر حتى 28 من يناير الجاري، حيث يقدم خلال المعرض 46 صورة التقطها الفنان لمجموعة من الكائنات النادرة تحت الماء. حضر افتتاح المعرض معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم وأديب شعبان أمين عام اتحاد المصورين العرب إلى جانب عدد من المسؤولين والفنانين.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي إن استضافة معرض المصور الإماراتي علي بن ثالث «مذاهل الأعماق» في «خولة آرت غاليري» تأتي انطلاقاً من حرصنا على رعاية ودعم الموهوبين من أبناء الإمارات الذين شقوا طريقهم بقوة نحو التميز والإبداع خصوصاً الشباب منهم، وتقديراً لعلي بن ثالث، ومسيرته الفنية كأحد أبرز المصورين الفوتوغرافيين تحت الماء في العالم، ولإنجازاته وجهوده الفوتوغرافية المرتبطة بقضايا عدة مثل الحفاظ على البيئة البحرية ونشر ثقافة التصوير، لا سيما وأن المعرض الذي قدمه جسد مدى براعته وحرفيته في نقل مكونات البيئة الطبيعية التي تزخر بها الإمارات وتشكل جزءاً أساسياً من ثقافاتنا وموروثنا الشعبي.

رحلة

من جانبه، قال علي بن ثالث إن مشاركته في المعرض تأتي من خلال مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي التقطها تحت الماء خلال الفترة من 2014 - 2015 من خلال 18 رحلة حول العالم، بهدف إبراز التنوع البيئي في الحياة البحرية وأهمية المحافظة عليها.