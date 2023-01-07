كتب مختارة من سنغافورة لمكتبات أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أهدت سفارة جمهورية سنغافورة في الدولة ومجلس المكتبة الوطنية في سنغافورة مجموعة قيمة ومختارة من الكتب إلى مكتبات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثقافية والتعاون في المجالات المعرفية بين إمارة أبوظبي وسنغافورة.وقام كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة بتقديم الكتب إلى سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة.

وتندرج مبادرة السفارة السنغافورية ضمن جهودها للارتقاء بمستويات التعاون الثقافي مع إمارة أبوظبي وتشمل مجموعة الكتب باقة متنوعة من المؤلفات التي تعرف القارئ في دولة الإمارات بجمهورية سنغافورة وتغطي مواضيع متنوعة مثل الحوكمة والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية والتاريخ فضلاً عن المواضيع الفنية مثل التصوير والتصميم والهندسة المعمارية وكذلك المطبخ السنغافوري وأبرز أطباقه التي تعكس الهوية القومية لسنغافورة ذات الثقافات المتعددة. وأشار فاسواني إلى أن هذه الهدية تُمثل رمزاً للصداقة مؤكداً تطلعه لمزيد من التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في مجال تبادل الكتب وبما يرتقي بالمشهد الثقافي في أبوظبي وسنغافورة.