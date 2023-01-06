«مايندفالي لايف دبي» تنطلق يوم 25 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مايندفالي، المنصة العاملة في مجال التنمية البشرية، عن إطلاق فعالية «مايندفالي لايف» دبي يومي 25 و26 فبراير 2023، ما يتيح للمشاركين اكتشاف إمكاناتهم والمواظبة على قراءة الكتب وتكوين صداقات جديدة والاستمتاع بتجارب مميزة.

تتضمن قائمة المتحدثين في فعالية مايندفالي لايف دبي: ليزا نيكولز، وهي واحدة من أبرز المتحدثين التحفيزيين في العالم وأشهر مؤلفي الكتب الأكثر مبيعاً، فضلاً عن كونها شخصية تلفزيونية ورئيسة تنفيذية لشركة، كما قدمت منصتها العالمية المساعدة لحوالي 30 مليون شخص. كما تشارك دكتورة شيفالي، الرائدة الشهيرة عالمياً في مجال التربية الواعية، حيث حظيت أعمالها الرائدة في هذا المجال بدعم أوبرا وينفري.

ألّفت الدكتورة شيفالي أربعة كتب، بما فيها ذا كونشس بارنت وذا أويكند فاميلي المدرجان على قائمة ذا «نيويورك تايمز»للكتب الأكثر مبيعاً. وتدير الدكتورة شيفالي معهد تدريب للتربية الواعية، حيث تقوم بتعليم المدربين والعمل على تنفيذ نظريتها وإيصال رسالتها إلى جميع أنحاء العالم، كما تمتلك عيادة خاصة لتقديم النصائح للأزواج والعائلات.

كما يشارك جيم كويك، الرائد عالمياً في مجال تعزيز الأداء العقلي والصحة النفسية وتحسين الذاكرة. يشغل جيم كويك منصب الرئيس التنفيذي لشركة كويك ليرننج، أفضل معهد للتعلم السريع على الإنترنت والذي يضم طلاباً من 195 دولة، وألّف كويك العديد من الكتب الأكثر مبيعاً بحسب «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»، مثل ليميتلس - أبجريد يور برين وليرن إني ثينج فاستر وأنلوك يور إكسبشنل لايف، كما يقدم «البودكاست» المعروف كويك برين، الذي سجل عشرات الملايين من التنزيلات، ويصنف باستمرار على أنه البرنامج التدريبي التعليمي الأول على آي تيونز.