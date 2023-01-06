دبي تتيح الفرصة للمبدعين المخضرمين والمواهب الصاعدة للتعبير عن رؤاهم الفنية

المصدر: دبي ـ البيان

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تواصل دبي تعزيز وتمكين سياقات إسهام الإبداع في صوغ ملامح تفردها وتميز أطر الاقتصاد الإبداعي في رحابها، ذلك بموازاة تميزها في تحفيز المبدعين في شتى المجالات، وجعل الفنون والآداب ركيزة لقاء الشعوب وانفتاحها. وهو ما أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» أنه أصبح نهجاً راسخاً متين البنيان تثريه «دانة الدنيا» وتعززه، يوماً بعد آخر، من خلال باقات برامج متنوعة غنية ترسم آفاق ريادتها المستدامة في عوالم الفكر والأدب والفن. وشددت هالة بدري، خلال زيارتها معرض «مذاهل الأعماق»، للمصور علي بن ثالث أمين عام جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، يرافقها الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، على أن دبي لا تدخر جهداً في دعم المبدعين المخضرمين وأيضاً المواهب، معتنية بإتاحة الفرص أمام الجميع لتمكينهم من التعبير عن أفكارهم ورؤاهم الفنية المختلفة. كما أشارت إلى أن احتضان دبي معارض التصوير الفوتوغرافي يؤكد مكانتها ويعزز قوة مشهدها الفني والإبداعي، موضحة أن هذا المعرض يعكس اقتدار وإبداع وحرفية علي بن ثالث في نقل وتجسيد مكونات البيئة الطبيعية التي تزخر بها الإمارات، وتشكل جزءاً أساسياً من ثقافاتنا وتراثنا المحلي، لافتة إلى أن المعرض يتيح للجمهور فرصة اكتشاف البيئة البحرية، وجمالياتها، والتعرف إلى أسرار المحيطات.

ويقام المعرض في «خولة آرت غاليري» الواقع في حي دبي للتصميم، خلال الفترة من 5 حتى 28 يناير الجاري، حيث يضم أعمالاً تمثل خلاصة إبداعات علي بن ثالث، المعروف بلقطاته الفنية المدهشة التي توثق تفاصيل البيئة في الإمارات.

أهمية

ونوهت هالة بدري خلال اطلاعها على مضامين المعرض، إلى أن فن التصوير الضوئي المحلي يشهد حالياً مرحلة انتقالية يتجه فيها نحو المزيد من الشغف والاهتمام، مؤكدة أن دعم «دبي للثقافة» لأصحاب المواهب الإبداعية يأتي كجزء من مسؤوليتها تجاه القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة، ومشيدة في الوقت نفسه بجهود بن ثالث في توثيق تفاصيل البيئة المحلية وبراعته في إظهار روائعها.

ويسلط المعرض الذي ضم 46 صورة الضوء على سلسلة من أعمال بن ثالث الفريدة والاستثنائية التي التقطها لمجموعة من الكائنات النادرة تحت الماء، كما يوثق مسيرة شغفه ورحلته الطويلة في مجال التصوير الفوتوغرافي، وما يمتلكه من تجارب وخبرة واسعة في المجال.

يذكر أن المصور علي بن ثالث، يعد واحداً من أشهر المصورين المتخصصين في التصوير تحت الماء، وهو حاصل على دبلوم تصويرٍ وثائقيّ من «أكاديمية لندن»، ودبلومٍ في اللغة والأدب الفرنسي من «جامعة مونبلييه» الفرنسية، إضافة إلى انخراطه في عددٍ من الدورات العالمية المتخصصة في مجال التصوير والفوتوغرافي من بريطانيا وفرنسا ودبي، كما حصل في 2014 على جائزة «القيادة في التصوير الاحترافي» من المجلس الدولي للتصوير IPC التابع لهيئة الأمم المتحدة، ليكون بذلك أول عربي يفوز بهذه الجائزة. ويحفل سجل بن ثالث بعدد من الإصدارات والأفلام الوثائقية من أبرزها «رحلة الجبل الأخضر» و«غواص غزة» وغيرها.