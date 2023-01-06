«السيمفونية الثلاثية» تحصد مليون مشاهدة

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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قدم مهرجان أبوظبي، ضمن فعاليات دورته التاسعة عشرة، تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع، حرفية إنجاز، بناء حضارة»، العرض الافتراضي العالمي الأول لـ «السيمفونية الثلاثية: سلام، حب، تسامح»، للمؤلف الموسيقي الإماراتي العالمي إيهاب درويش، المرشح لجائزة أفضل مؤلف موسيقي ناشئ، ضمن جوائز «هوليوود ميوزيك ميديا أوورد» العالمية، وذلك عبر منصته الرقمية في موقع «يوتيوب». وحظي العرض بحضور افتراضي كبير، وإشادة واسعة من الجمهور المحلي والعالمي.

وشهد العرض، الذي استمر قرابة ساعتين، محققاً رقماً قياسياً بتجاوز مليون مشاهدة خلال أسبوع، إشادات واسعة، من الجمهور المحلي والعالمي على مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، حيث نجحت «السيمفونية الثلاثية: سلام، حب، تسامح»، في التعبير عن دور وجمالية الموسيقى والكلمات في الجمع بين البشر، على اختلاف أجناسهم ولغاتهم.

مستلهماً موسيقاها من دور بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، وعبر أربع حركات موسيقية، قدم «درويش»، بالتعاون مع المؤلف الموسيقي جون ديبني، الحائز على جائزة إيمي، والمؤلف الموسيقي ديفيد شاير الحائز على جائزة الأوسكار، ونخبة من أهم المؤلفين الموسيقيين والموسيقيين وفرق الغناء العالمية من خلفيات ثقافية متنوعة.