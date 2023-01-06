«ألف حكاية» في دبي أوبرا.. قصص خالدة وعوالم أخيلة وألحان

المصدر: دبي ـــ ريم الكمالي

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ينطلق في دبي أوبرا اليوم، عرض الباليه «ألف حكاية»، لينقل الحضور من متذوقي الفن والأدب، إلى القصص السحرية التي تربت عليها أذن معظم أطفال الشعوب وكبارهم منذ عقود طويلة.

ويتميز العرض بقصصه الخيالية وشخصياته الشهيرة، منها شخصية علاء الدين ومصباحه السحري، القصة المتخيلة في كتاب «ألف ليلة وليلة»، والتي ترجمها للغرب الكاتب الفرنسي أنطوان غالا، المتخصص في العلوم الشرقيّة.

شعبية كبيرة

وحكاية «الجميلة النائمة» للمؤلف الفرنسي شارل بيرو، المنشورة في القرن السابع عشر الميلادي، ورغم أنها قصة شعبية خرافية من العصور الوسطى، إلا أنها لا تزال تحظى بشعبية كبيرة في معظم أنحاء العالم، مروراً بحكاية «سندريلا»، و«بيضاء الثلج» و«الأقزام السبعة»، والحكاية الخرافية «القط صاحب الحذاء» لشارل بيرو، والشخصية الخيالية «دارتانيان»، وهو بطل من أبطال رواية الفرسان الثلاثة، للروائي الفرنسي ألكسندر دوما، وغير ذلك من الحكايات الكلاسيكية الشرقية والغربية.

أجواء خيالية

كل هذه القصص الخالدة في ذاكرة صغار وكبار العالم، سيجسدها عرض الباليه الموسيقي «ألف حكاية»، على مسرح دبي أوبرا، ليعيش الحضور أروع الأجواء الخيالية، خاصة أن تصاميم رقصات العرض مستندة إلى الموسيقى الرائعة لمجموعة «كونشرتو البيانو»، للمؤلّف الموسيقي «أليكسي شور»، المعروف بتصميمه الصوت بتقنية الإنتاج في الكثير من الأفلام الإلكترونية والكلاسيكية في السينما، ذلك بالإضافة إلى مشاركة مصمم الرقصات العالمي «فرانشيسكو فينتريلا».