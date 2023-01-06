«نجوم بولیوود» أبطال معرض في اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف متحف اللوفر أبوظبي، على هامش موسمه الثقافي المتميز لعام 2022-2023، عن معرضه القادم بعنوان «كبار نجوم بولیوود: عالم السينما الهندية»، ومن المقرر أن يُقام هذا المعرض، الذي ينظم بالشراكة مع متحف كيه برانلي – جاك شيراك ومؤسسة متاحف فرنسا، خلال الفترة من 24 يناير حتى 4 يونيو 2023، حيث سيقدم الإرث الفني والحضاري الذي تزخر به شبه القارة الهندية من خلال تاريخها الحافل في مجال صناعة الأفلام التي تميزت بالثراء والعمق والتنوع.

80 عملاً فنياً

ويسلط المعرض الضوء، من خلال ما يزيد على 80 عملاً فنياً تشمل صوراً فوتوغرافية، ومنسوجات، وفنوناً تصويرية، ومقتطفات من أكثر من 30 فيلماً، على تاريخ السينما الهندية الثري منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر حتى وقتنا الحاضر. وقد جاءت مجموعة الأعمال الفنية التي يقدمها المعرض من مقتنيات متحف اللوفر أبوظبي ومتحف كيه برانلي-جاك شيراك، والمتحف الحربي، والمتحف الوطني للفنون الآسيوية -غيميه، ومجموعة الصباح، ومؤسسة راجا رافي فارما للتراث، ومجموعة مقتنيات بريا باول. يُذكر أن المعرض من تنسيق جوليان روسو، رئيس قسم المقتنيات الآسيوية في متحف كيه برانلي – جاك شيراك بالتعاون مع هيلين كيسوس، الحاصلة على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا من كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية، وبدعم من الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي.

استكشاف

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «يتميز متحف اللوفر أبوظبي بأنه يمكّن زواره من استكشاف أعمال فنية متميزة من مختلف أنحاء العالم، ويسعدنا أن نتعاون مجدداً مع متحف كيه برانلي–جاك شيراك في تنظيم هذا المعرض الذي يستكشف تاريخ السينما الهندية، حيث يأتي ذلك عقب التعاون الأول الذي جمع كلا المتحفين عام 2019 في إطار تنظيم معرض يستكشف تطور التصوير الفوتوغرافي خلال سنوات نشأته الأولى. ولا يعتبر معرض «كبار نجوم بوليوود» مجرد احتفال كبير للجمهور الهندي، الذي يعد من أبرز الجنسيات التي تزور متحف اللوفر أبوظبي فحسب، بل هو أيضاً احتفال لكل من لديه شغف بالثقافة الغنية التي تزخر بها شبه القارة الهندية وجذور تلك الثقافة المتميزة».