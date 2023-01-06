مكتبة محمد بن راشد .. تمكين نوعي لأصحاب الهمم من المكفوفين عبر آلاف الكتب بلغة برايل

المصدر: دبي- البيان

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حرصت مكتبة محمد بن راشد على تزويد جميع مرافقها بأحدث التقنيات والأدوات، التي تسهم في دمج أصحاب الهمم في الحياة العامة، وتعزيز طاقاتهم وقدراتهم، عبر القراءة والاستماع إلى مجموعة مميزة من الكتب والمصادر، بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، ومن بينهم المكفوفون وضعاف البصر.

تسعى المكتبة إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم وتأهيل المبنى ومرافقه، لتتواءم مع كود دبي للبيئة المؤهلة بنسبة 100%، عبر توفر الكراسي المتحركة أمام المدخل الرئيسي، وأجهزة الإنذار السمعية والبصرية، وأجهزة إنذار دورات المياه، وكراسي الإخلاء في جميع طوابق المبنى، وغيرها.

تنوع المجالات

‎وتعد تجربة مكتبة محمد بن راشد ممثلة في مركز المعلومات فئة ذوي الهمم من التجارب الرائدة في دعم وتمكين أصحاب الهمم من المكفوفين وضعاف البصر، حيث توفر أكثر من 2000 كتاب من كتب برايل للمكفوفين باللغتين العربية والإنجليزية، تتنوع في مجالاتها بين الموضوعات الأدبية والتاريخية والفكرية والكتب المرجعية المتنوعة، بينما تتوفر قصص قيمة وهادفة في مكتبة الطفل، والمهداة من معهد المكفوفين في لوس أنجليس، وهيئة زايد للخدمات الإنسانية، ودار إبصار في الأردن.

وتحتوي المكتبة، من بين هذه المجموعة القيمة على كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بلغة برايل- النسخة العربية مثل كتاب «ومضات من فكر»، وغيره من الكتب الأخرى الثرية بالأفكار الاستثنائية.

تقنيات حديثة

وتسعى مكتبة محمد بن راشد لضمان حصول أصحاب الهمم على الخدمات المتميزة، من خلال مجموعة من الأجهزة المتطورة والمتخصصة، التي تخدم فئة المكفوفين وذوي الضعف البصري، إلى جانب سلسلة من الأجهزة الداعمة لهذه الفئات للوصول إلى المعرفة بكل تيسير، مثل: أجهزة تكبير الصفحات، جهاز قارئ للصفحات، وطابعة برايل،

كما عملت المكتبة على إدراج لغة برايل في بطاقات التصنيف الموجودة في مكتبة مركز المعلومات ومكتبة الطفل، ليتمكن المكفوفون من تحسس النقاط، للتعرف على مواضيع الكتب على الأرفف، بما يوفر تجربة متميزة لأصحاب الهمم على اختلاف نوع الإعاقة.

ورش وفعاليات

وفي إطار جهودها لتحقيق رؤية الإمارة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، تحرص المكتبة على تأهيل الموظفين للتعامل مع فئة أصحاب الهمم؛ وذلك ضمن سلسلة من الورش التدريبية، التي تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين في التعامل والتواصل معهم، ضمن استراتيجية طويلة المدى لتدريب وتطوير مهارات الموظفين.

ونظمت المكتبة ورشة العمل للموظفين، للتعريف بلغة الإشارة ودورها في تسهيل التواصل مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى أساسيات لغة الإشارة من الأرقام والحروف الأبجدية باللغة العربية.