مليون كتاب في «الوراقين المستعمل»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تستعدُّ مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وبأكثر من مليون كتاب، لتنظيم الدورة الثامنة من (مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل)، خلال الفترة من 1 ولغاية 4 فبراير المقبل، في حديقة النخيل، على ضفاف بحيرة خالد في الشارقة.

المهرجان الذي تنظمه المدينة، بمشاركة متميزة لجمعيات النفع العام، والجهات والمدارس الحكومية والخاصة، والجامعات والبعثات الدبلوماسية، ومؤسسات المجتمع وفئاته وأفراده، هو الأول والأكبر من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث دأبت المدينة على تنظيمه دورياً منذ عام 2006، وكانَ يحمل سابقاً اسم «مهرجان الكتاب المستعمل». يتمّ فيه عرضُ الكتب المنوعة، الجديدة والمستعملة، وبيعها للجمهور بأسعار رمزية، على أن يخصص ريعه لدعم الخدمات التي تقدمها المدينة لطلابها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز قيمة الكتاب وأهميته، عبر تشجيع القراءة وحب الاطلاع، تنمية وتعزيز روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، بمختلف فئاتهم العمرية، تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية، إقامة نشاط ترفيهي وثقافي جاذب لكل الجنسيات والفئات العمرية، الاهتمام بإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم الأشخاص غير المعاقين من فئات الأطفال والشباب، وتوفير إيرادات مالية للمدينة بطريقة مبتكرة، ذات مردود معنوي وثقافي.