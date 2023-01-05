قلعة ضاية.. حكايات تاريخية وألق حضاري

المصدر: رأس الخيمة ـــ وام

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تعد قلعة ضاية التي تم بناؤها في القرن السادس عشر، واحدة من أهم القلاع التاريخية والمعالم التراثية والحضارية المهمة في إمارة رأس الخيمة خاصة ودولة الإمارات عموماً، حيث تتربع قلعة ضاية على هضبة جبلية ويحيط بها بساتين النخيل في منظر خلاب يجمع بين الماضي والحاضر، حين تعانق السحب قمم الجبال الشاهقة في المنطقة مشكلة لوحة تراثية.

وتتألف قلعة ضاية التي تعتبر القلعة الوحيدة، التي لا تزال قائمة على قمة هضبة، من غرفة صغيرة تتضمن مجموعة فتحات محفورة في جدرانها بقصد التهوية وبداخلها سلم للمراقبة وقد بنيت من المكونات ذاتها المتوافرة في البيئة المحلية، أي من الصخور الجبلية، بينما بني السقف من سعف النخيل وخشب الجندل، ويحيط بها سور يمتاز بسطحٍ مستوٍ من الصخور والحصى، وفي داخله برجان من الطوب والطين، ولعل ما يستدعي الانتباه في وسط السور رؤية كميات من الصخور تدل بشكلٍ واضح على وجود مبانٍ مكملة للأبراج.

إرث حضاري

وقال أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، إن الدائرة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، قامت بترميم عدد من القلاع والحصون والمواقع الأثرية لتفتح المجال أمام السياح والمهتمين للاطلاع على هذا الإرث الحضاري المتنوع مثل قلعة ضاية التاريخية وغيرها.

وأكد أن «حملة أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دورتها الثالثة تحت شعار «موروثنا» تأتي لتبرز هذا العام، مقومات الموروث والهوية الوطنية، ومنظومة القيم الإماراتية الأصيلة المتوارثة، والضاربة بجذورها في تكوين المجتمع المحلي، والتي حملها الآباء عن الأجداد، ويتوارثها الأبناء والأجيال اللاحقة، في نسق تلقائي يتسم بالاستدامة، ودعم كامل من مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الحملة تسلط الضوء على عدد من المواقع التاريخية والأثرية والسياحية في إمارة رأس الخيمة، لتروي للسياح مسيرة تاريخية عريقة.