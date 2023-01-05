«سيتي غايزينغ» في «دبي المالي» بين «أفضل الأعمال» الفنية عالمياً 2022

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يضيف فنانون بصمتهم المميزة في ساحات المدن عبر نصب منحوتات ومجسمات متطورة وعروض الإضاءة وغيرها من الأعمال الفنية، وقد حظيت مدينة دبي بنصيب كبير من تلك الفنون التي أعادت رسم علاقتنا بالساحات العامة وكيفية تفاعلنا معها.

واللافت أن مجلة «ستير وورلد» الهندية المتخصصة في العمارة والتصميم، صنفت المجسم الفني الضوئي «سيتي غايزينغ»، في مركز دبي المالي العالمي، والذي صممه استديو «في أو يو دبيلو» الهولندي، بين أفضل الأعمال خارج المؤسسات الفنية عام 2022، التي أضافت قيمة هائلة ورونقاً للفن العام في العالم.

واحتل العمل مكانته إلى جانب 4 أعمال أخرى من إيطاليا وبلغاريا وبريطانيا وأمستردام جذبت المشاهدين عبر الضوء والواقع المعزز والحجم الكبير وغيره، وتراوحت من تجارب متعددة الحواس إلى مجسمات هائلة تحدت المفاهيم المسبقة لما يمكن أن يكون عليه الفن العام.

تم نصب المجسم الفني الضوئي في مركز دبي المالي العالمي، في مطلع العام 2022، كتعبير عن الرابط بين الاستدامة والاتصال والتقدم البشري. وهو يذكر بصور الأقمار الاصطناعية لدبي التي تم تصنيعها بطول 18 متراً وعرض11 متراً من مصابيح «ليد» التي تم ضبطها على درجة موسيقية، حيث يقف الزائرون أمام خريطة مضيئة لدبي ليروا كيف انتقلت من طرق قليلة رئيسية إلى مدينة فريدة ذات إطلالة عالمية.

ويعرف عن استديو «في أو يو دبيلو» أنه وراء محاولة تجاوز الاستخدام الواضح للتكنولوجيا كأداة للإنتاجية والكفاءة، وهو يرغب من خلال تصاميمه بتمكين المشاهدين التوقف عن حياتهم المزدحمة والتركيز على الاتصال الموجود في العالم الحقيقي. في مقابلة مع المجلة، قال مينغوس فوغل وجستس برونز المسؤولان عن تركيبة «سيتي غايزينغ» الضوئية: «ما نحاول فعله هو إعطاء الناس فكرة عما يبدو عليه الأمر عند رؤية مدينة دبي من الفضاء وجعلها تبدو وكأنها نوع من كائن حي ينمو ويتقلص أحياناً»، وأضاف المسؤولان: «كانت بداية المشروع رؤية كيف يمكننا منح الناس نوعاً من المساحة للاجتماع، ولكن أيضاً للتعجب والتفكير في مستقبل مدينتهم وكيف تطورت»، ولكن أيضاً لإدراك أنه يتعين عليهم الاهتمام بها، وتلك النقطة الزرقاء التي أطلقنا عليها اسم كوكب الأرض.