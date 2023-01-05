دبي تجمع نجوم الغناء العالميين

المصدر: دبي - البيان

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دبي مدينة السحر والجمال، لا حدود لطموحها وإبهارها، فعالياتها كثيرة ومتنوعة، ويقصدها نخبة من أبرز نجوم الفن في العالم، ليقدموا في مختلف مناطقها باقة من أجمل وأشهر أغانيهم وعروضهم الشيقة، لينعم سكانها بأجواء ترفيهية حافلة بالمتعة والمرح، وتصدح جنباتها بأنغام وألحان مختلف ثقافات العالم.

وفي هذا السياق، يحيي المغني البريطاني العالمي السير توم جونز حفلاً غنائياً ساحراً، غداً الجمعة في السادس من يناير الجاري، في فندق برج العرب بدبي.

وسيقدّم جونز البالغ من العمر 82 عاماً، مجموعة مميزة من الأغاني التي رافقت أجيالاً من الجماهير، ضمن أداء فني حصري منفرد.

أمتع جونز بصوته الرائع الأجيال بمسيرة فنية ممتدة بلغت ستة عقود حتى الآن، قدم خلالها 36 أغنية من أفضل أغاني الـ«توب 40»، بما في ذلك «إتس نت أنيوجوال»، التي حققت نجاحاً مدوياً وصارت من أشهر أغانيه إلى اليوم، وأصبحت الأكثر مبيعاً في بريطانيا وضمن العشر الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، ومن أغانيه الشهيرة: «غرين، غرين غراس أوف هوم» و«شي إز ليدي» و«ديليلا»، بالإضافة إلى 40 ألبوماً تم بيع أكثر من 100 مليون نسخة منها، وسلسلة من جوائز «غرامي» و«إيفور نوفيلو» و«بريت»، وغيرها.

حماس

ويواصل جونز إثارة حماس الجماهير بأغانيه المميزة، وخصوصاً أغنية «سُرّوندد باي تايم» الحديثة التي تصدّرت قوائم الألبومات في المملكة المتحدة في عام 2021. وقد تلقى العديد من الجوائز التي تشتمل على جائزة «غرامي» لأفضل فنان جديد (1966) وجائزة «إم تي في للفيديو الموسيقي» (1989)، وجوائز «بريت» لأفضل مطرب وأبرز مساهمة في الموسيقى، وجائزة «رجل العام من جي كيو».

برنامج حافل

تعود سلسلة حفلات «ذا فريدج» بدورتها الـ 39 إلى دبي، ببرنامج يزخر بالحفلات والعروض الفنية، وستنطلق أولى فعاليات عام 2023 في مسرح «ذا فريدج» في «السركال أفينيو» في منطقة القوز 17 يناير الجاري وستستمر حتى 7 فبراير المقبل.

ويقدّم هذا الموسم عروضاً يحيها مجموعة من الفنانين الموهوبين تشمل كلاً من «فريك» و«آرت فويسز» و«إدريسي» و«باريخ آند سينغ».

ويحرص برنامج «ذا فريدج» هذا العام، الذي يوزع أربع حفلات موسيقية بين شهري يناير وفبراير، على تقديم تشكيلة النجوم المشاركة، لسلسلة لا مثيل لها من الحفلات الموسيقية وعلى جلب أهم الأعمال الأصلية والتعاونات الأولى من نوعها، إلى الإمارات العربية المتحدة.

وستبدأ حفلات «ذا فريج» 17 يناير الجاري مع فنان التراب الصومالي «فريك»، رائد موسيقى التراب في العالم العربي، والذي سبق له افتتاح عروض لفنانين مشهورين من بينهم «ستورمزي» و«فيوتشر» (Stormzy) و(Future).

وستعتلي فرقة «أرت فويسيس» (Art Voices) الأرمنية خشبة المسرح في 24 يناير الجاري في أمسية تجمع بين أنغام الجاز والموسيقى الأرمنية، كما سيحيي المسرح 31 الشهر الجاري عرضاً مع المغني الأردني «إدريسي»، الذي سيقيم أمسية متميزة بموسيقى البوب العربية. وأخيراً وليس آخراً، سيختتم ثنائي البوب الهندي «سينخ وبارخ» (Parekh & Singh) الدورة في 7 فبراير المقبل بالأنغام الساحرة والإيقاعات الحيوية، كما ستثري هذا الموسم عروض فنية تؤديها فرق (NM1) و(Sanaz Sotoudeh) و(Sara Felula) و(Seaside Feels).