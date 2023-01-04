150 كرة رملية بدبي تلهم رسائل في صون البيئة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن معرض «داون تاون دايزين» في دبي، وهو المعرض الوحيد المتخصص بالمنتجات والابتكارات العصرية في مجال التصميم بالشرق الأوسط، من استقطاب العديد من الإبداعات الفنية التي تواكب العصر ومفهوم الاستدامة، بعضها استخدم مواد تقليدية في أشكال حديثة، وبعضها الآخر قلّد طرق صنع قديمة في قوالب عصرية.

وباستخدام الرمال أكثر المواد الطبيعية وفرة في الإمارات، يستقبل مجسم كبير مؤقت في الهواء الطلق مكون من أكثر من 150 كرة رملية ضيوف معرض «داون تاون ديزاين».

يصف موقع «أرك ديلي» المجسم «أيوتا» بأنه عبارة عن قصيدة بيئية لدبي، ذلك أن الرمال التي وُجدت في المدينة على مر الزمن ترسم من نواحٍ كثيرة صورة ذات مغزى لتاريخها وثقافتها وهويتها.

وفي صنع المجسم، تم الحفاظ على الطريقة القديمة المتمثلة في ضغط طبقة من الأرض فوق طبقة أخرى ثم صبها في قوالب حديثة الصنع. وقد أعاد المهندسان كريم تامرجي والياس الحاج في إبداع المجسم، تصور أسلوب قديم من خلال الشكل الكروي، عارضاً مادة ثقيلة تبدو معاصرة وناعمة وعديمة الوزن، حيث كل كرة فريدة في التركيب والملمس تم صبغها طبيعياً في مجموعة من الألوان.

ومن خلال تركيبة الكرات البرتقالية والوردية تم تحديد مناطق تجول المشاة وراحتهم في تصميم فريد يسمح بالنفاذ من وإلى نقطة دخول المعرض. وما نتج عن هذا التكوين يشبه اللوحة، حيث يشكل كل منظور تمريناً في اتجاه موازنة الألوان ومواءمتها.

وأسس المهندسان كريم تامرجي والياس الحاج المجسم على امتداد 165 متراً مربعاً، لاستكشاف الرمال عبر الفن والتصميم. وأقر الثنائي بأن الرمال مادة ذات معنى في جودتها الخالدة وعالميتها، وهي كبديل محتمل للحجر أو الرخام أو حتى الخرسانة، تشكل الأساس في فلسفة عملهما.