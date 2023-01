دبي تروي قصصاً ملونة بثقافات العالم

المصدر: دبي ـــ جاسم حمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزخر دبي خلال الفترة المقبلة بالعديد من الفعاليات والعروض الفنية المتنوعة المبهرة، التي تقدم تجارب مميزة يتخللها الكثير من المرح والبهجة، يقدمها نخبة من فناني العالم، الذين سينثرون سحر إبداعاتهم وروائعهم الفنية، في أرجاء «دانة الدنيا»، التي تروي عبر عروضها قصصاً بديعة ملونة بثقافات العالم.

وفي السياق، تستضيف كوكا كولا أرينا في 6 يناير الجاري أمسية فنية رائعة لنجوم التزلج الأولمبي الروس وهم يؤدون العرض المسرحي «الجميلة النائمة» المستوحى من الحكاية الشعبية الشهيرة «الأميرة الجميلة: أسطورة مملكتين». وستجسد بطلتا التزلج على الجليد العالميتين «تاتيانا نافكا» و«ألينا زاجيتوفا» القصة الخيالية الشهيرة بحركاتهما المبهرة.

عرض ترفيهي

وتستعد كوكا كولا أرينا في 12 يناير الجاري لاستضافة العرض الترفيهي «أوفو» من «سيرك دو سوليه»، وهي تجربة ترفيهية مبتكرة يقدمها هذا السيرك العالمي.

ويعد «أوفو» تجربة فنية مبتكرة في عالم متنوع ورائع، حيث تطير المخلوقات وترفرف وتزحف وتقفز برشاقة حول منصة المسرح، على ألحان المؤلف الموسيقي «بيرنا سيباس».

وتستخدم المخرجة المبدعة «ديبورا كولكر» خلال العرض، الحشرات كمصدر إلهام لها، حيث تقتحم بلوحات ملونة عالم الحشرات ضمن هذا العرض، القائم على الحركة الراقصة.

وتحيي الفنانة العالمية «أشانتي»، نجمة موسيقى «آر آند بي»، حفلاً فنياً مع فرقتها في «كوكا كولا أرينا» في 21 الجاري. ستعيدكم هذه المغنية الأمريكية الشهيرة إلى بدايات القرن الماضي، من خلال أدائها المباشر لمجموعة من أشهر أغنيات تلك الفترة، مثل What Luv و Always On Time والكثير غيرهما.

حصلت «أشانتي» على العديد من الجوائز العالمية، بما فيها جوائز Billboard وGrammy وAmerican Music Awards، إلى جانب كونها أول مغنية تحقق ثلاث أغنيات لها المرتبة الأولى ضمن أفضل 10 أغنيات ضمن قائمة Hot 100 خلال الأسبوع ذاته.

أغانٍ متنوعة

ويحيي الفنان المصري عمرو دياب حفلاً مميزاً يقام على مسرح مدينة دبي للإعلام في 21 الجاري، وسيقدم «الهضبة» من خلاله، مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، ومنها: «تملي معاك» و«ولا على باله» و«أكتر واحد بيحبك» و«نور العين» وغيرها الكثير.

حصل عمرو دياب على العديد من الجوائز الموسيقية العالمية خلال مسيرته الفنية التي تمتد إلى نحو أربعة عقود، كما حققت مجموعة من أغنياته أرقاماً قياسية. يعتبر من أكثر النجوم العرب شهرة في جميع أنحاء العالم، حيث حصد العديد من الجوائز العالمية، مثل «جائزة الموسيقى العالمية» لسبع مرات، و«جائزة الموسيقى الأفريقية» لست مرات، ولا تزال نجاحاته متواصلة.

وتحتضن دبي أوبرا من 21 إلى 25 فبراير المقبل العرض الموسيقي «شريك»، لا سيما بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حصده، ونيله العديد من جوائز التكريم في جميع أنحاء العالم.

يقوم طاقم من الفنانين الموهوبين المشاركين في العرض، بأداء أغنيات مميزة، منها Big Bright Beautiful World وDon›t Let Me Go وI Think I Got You Beat، بمرافقة حركات راقصة مصممة بشكل مذهل لتحملكم إلى «مملكة فار فار أواي»، حيث تدور أحداث هذه القصة الخيالية المشوقة.