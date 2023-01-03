في العام الجديد

المصدر: د. عارف الشيخ

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انثر ثناك على التّفاؤل بالغدِ

وابذُل نداك بدون أيِّ تردُّدِ

فالعِلمُ لولا المالُ عانى قيدَهُ

وجُمود بعضٍ آفةُ المُتجدّدِ

في كلِّ مُجتمعٍ مريضٌ عائقٌ

فاضمَن لِصحّتهِ السّلامَ السَّرمَديْ

واستثمِرِ الإبداعَ في صَهواتهِ

فهو المُعدُّ بفكره المُتوقدِ

واحفلِ بـ«طاقاتٍ» لديكَ تطلّعَت

لاعُنصرية في اختيار الأرشَدِ

واحفظْ بإيمانٍ خلائقَ أمّةٍ

بادِر بتكريم الأجلّ الأمجدِ

لا تحسَبنَّ المَجدَ طيشَ مُعربدٍ

عِش أنت للأوطانِ أوّلَ مُفتدِي

والعامُ كلّ العام إنْ لم تقتنِصْ

فُرصًا فأنت على الغنائم مُعتدِيْ