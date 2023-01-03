«العويس الثقافية» تغلق باب الترشح للدورة الـ 18

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، إغلاق باب الترشح لجوائز الدورة الثامنة عشرة «2022 - 2023»، نهاية ديسمبر الماضي.

تقدم إلى الجائزة 1761 مرشحاً في جميع فروعها، منهم 226 مرشحاً لجائزة الشعر، و490 في القصة والرواية والمسرحية، و290 في الدراسات الأدبية والنقد، و485 في الدراسات الإنسانية والمستقبلية، و270 مرشحاً في الإنجاز الثقافي العلمي.

وكانت المؤسسة، قد أرسلت أكثر من ستة آلاف دعوة للترشيح، إضافة إلى أكثر من ستة آلاف مطوية معلومات عن المؤسسة والجائزة إلى معظم الجامعات، والأكاديميات، والمؤسسات الثقافية، والروابط، والأسر والاتحادات الأدبية، ودور النشر، وغيرها من مؤسسات الفكر والثقافة، للتقدم إلى الدورة الثامنة عشرة «2022 ـ 2023».

وفاز بالجائزة خلال الدورات السابقة، 101 أديب وكاتب ومفكر عربي، فضلاً عن 5 مؤسسات ثقافية مرموقة، ساهمت في نشر الثقافة والمعرفة، وحكّم في حقولها أكثر من 251 محكماً واستشارياً من مختلف المشارب الثقافية، وستبدأ لجان تحكيم الجائزة عملها قريباً.

يذكر أن الجائزة بدأت تتجه بشكل كبير نحو العالم الرقمي في تلقي الترشحات والمتابعات، مع المتقدمين للجائزة، وكذلك التواصل مع المحكمين، في خطوة الهدف منها لسرعة ودقة سير العمل في الجائزة، وخلال جائحة «كورونا»، طورت من آلية عملها في تلقي الترشيحات، ما أعطى الراغبين في التقدم للجائزة، مزيداً من المرونة للحصول على معلومات دقيقة، واتباع الطرق الصحيحة للتقدم إلى الجائزة.