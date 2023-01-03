الإمارات ضمن أفضل وجهات الذواقة عالمياً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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سجل جديد تضيفه الإمارات إلى رصيدها المتنامي من الإنجازات، هو مشهد الطهو المزدهر، مع حصول عدد من مطاعمها على نجمة ميشلان، واجتذابها عدداً من الطهاة العالميين، وهو ما أدى إلى زيادة في أعداد الضيوف الذواقة إلى الدولة.

ينقل تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، أن المسؤولين عن دليل المطعم الفرنسي «ميشلان»، متفقون الآن على أن الإمارات على قدم المساواة مع وجهات عالمية كبرى للذواقة، من أمثال باريس ونيويورك وسنغافورة ولندن، وأن هذا الازدهار مدفوع جزئياً بنمو قطاع السياحة في المنطقة، ونمو اقتصاد الدولة بنسبة تزيد على 6 % هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي.

وتطرق التقرير إلى العدد المتزايد من المطاعم الفاخرة الجديدة، والروح التنافسية التي ظهرت بينها في حفل توزيع جوائز دليل ميشلان دبي الافتتاحي قبل بضعة أشهر.

ولفت التقرير إلى تكريم ثلاثة من مطاعم أبوظبي بنجمة واحدة، وتقديم 11 مطعماً نجمات ميشلان في دبي، بما في ذلك مطعم «أرماني»، في قاعدة برج خليفة.

وقد كان لافتاً حضور الطاهي بيير غانيير، الحائز على ثلاث نجمات ميشلان.

وعلق غانيير، على مشهد الطعام في دبي، قائلاً لـ «سي إن بي سي»: «مشهد الطعام هنا يتطور بسرعة. أشعرتني هذه الزيارة، بتقدير ممزوج بالمفاجأة في رؤية الإنجازات الرائعة التي حققتها الدولة في تطوير صناعة الطعام بشكل رائع، ولا يوجد موقع أكثر إلهاماً لتأسيس مطعم من دبي».

وعن ذلك التطور، قال المدير الدولي لدليل ميشلان فويندال بولينيك، لشبكة «سي إن بي سي»: «يمكننا القول إن المطاعم في دليل ميشلان في الإمارات، على قدم المساواة مع المدن الكبرى».

المطبخ المحلي

ولفت خبراء الطهو، إلى أن اختيارات ميشلان لهذا العام، شملت مطابخ من أنحاء القارتين الأوروبية والآسيوية.

وشهدت دبي تقديراً للمطبخ الشرق أوسطي بين الحاصلين على جوائز ميشلان من فئة «بيب غورمان»، وهو تصنيف المطاعم التي تقدم تجربة ذواقة من ثلاثة أطباق، بمتوسط سعر 250 درهماً. ومن بين الفائزين مطعم «بيت مريم» ذو الطراز المنزلي و«الخيمة»، الذي يقدم المطبخ الإماراتي الريفي.