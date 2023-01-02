«ميلوديكا».. الموسيقى تتوسع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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في إطار سعيه لتوسيع حضوره في الدولة وتقديم خدماته للمزيد من العملاء، يعتزم «مركز ميلوديكا للموسيقى»، المعهد الرائد لتعليم الموسيقى والرقص على مستوى المنطقة، إطلاق فرعين جديدين في مناطق مختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم افتتاح الفرعين الجديدين في «ماي سيتي سنتر مصدر» في أبوظبي، و«نخيل مول» في نخلة جميرة، دبي، في فبراير 2023.

وتتجاوز مساحة هذين الفرعين 2500 قدم مربعة، حيث سيكون فرع مركز «ميلوديكا» في «ماي سيتي سنتر مصدر» ثاني أكبر الفروع من ناحية الحجم، بعد فرع «تايم سكوير». وسيقدِّم الفرعان الجديدان دروساً في الغناء وفي مختلف الآلات الموسيقية، ومن ذلك البيانو والجيتار والطبول والكمان وساكسفون وآلة المفاتيح وغيرها، إلى جانب التدريب على أنماطٍ متعددة من الرقص، كالباليه والجاز وهيب هوب والرقص المعاصر والرقص الشرقي، كما يتضمَّنان مجموعة كبيرة من الإكسسوارات والآلات الموسيقية. وتأتي هذه الخطط التوسعية الجديدة تماشياً مع رسالة المركز المتمثِّلة في توفير التدريب عالي الجودة على الموسيقى والرقص للطلاب بإشراف مدربين دوليين محترفين.

وقال أفشين جعفري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مركز ميلوديكا للموسيقى»: «يشكِّل افتتاح فرعين جديدين لمركز ميلودكا للموسيقى إنجازاً مهماً في استراتيجيتنا الطموح للنمو هذا العام، ونسعى عبر تعزيز حضورنا في المنطقة إلى توسيع نطاق أعمال المركز وقاعدة عملائه. ونحن على ثقةٍ بأن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق التزامنا المتمثِّل في جعل منتجاتنا وخدماتنا متاحةً لعددٍ أكبر من العملاء، فضلاً عن ترسيخ مكانة المركز في السوق المزدهر في الدولة. ونتطلَّع قدماً لإطلاق المزيد من الفروع في المستقبل، بما يعزِّز نمو المركز ويسمح لنا بتقديم خدماتنا إلى المزيد من الأشخاص الموهوبين».

وأضاف جعفري: «نحن نفخر بالنمو المتسارع الذي يشهده مركز ميلوديكا للموسيقى في دولة الإمارات، إذ يكبر معه دورنا في مساعدة المزيد من الطلاب على تطوير مهاراتهم واكتشاف شغفهم الحقيقي بالفنون الأدائية. وقد تعلَّمتُ في مسيرتي الفنية الطويلة في عالم الموسيقى أن الفنون الأدائية يمكن أن تمثِّل أداةً لتخفيف ضغوط الحياة اليومية وتحقيق الراحة والاستقرار، ونأمل أن يجد أصحاب المواهب في مراكزنا التوجيه والإرشاد اللازم لدعم رحلتهم الإبداعية».

ويسعى «مركز ميلوديكا للموسيقى» إلى التعاون مع إدارتي «ماي سيتي سنتر مصدر» و«نخيل مول» لتنظيم عرض للمواهب وحفل موسيقي للطلاب في يوم الافتتاح، بهدف الترويج لإطلاق الفرعين الجديدين. ويُذكر أنَّ المركز قد شارك في مجموعةٍ من الفعاليات المجتمعية، وفي أنشطةٍ متنوعة أقيمت في عددٍ من مراكز التسوق، ويهدف إلى مواصلة توسيع نطاق مشاركته عبر التعاون مع مراكز مجتمعية ومراكز تسوق أخرى، ومنها «ذا ماركت» في مجمع دبي للاستثمار في دبي، و«جزيرة ياس» في أبوظبي، و«دبي هيلز»، وغيرها.

وشهد «مركز ميلوديكا للموسيقى» نمواً كبيراً في عدد الطلاب الجدد، بالتزامن مع سعيه لتعزيز حضوره في جميع أنحاء الدولة، والطلب المتزايد على أفضل خبرات التعلم والتدريب في مجال الموسيقى والرقص. ويهدف المركز من استراتيجيته التوسعية إلى رعاية المزيد من الطلاب الموهوبين في دولة الإمارات، والإسهام في الارتقاء بمكانة الدولة في المجالات الثقافية والفنون الأدائية المتنوعة.