سيرك «دو سوليه» يعود إلى دبي

المصدر: دبي – البيان

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أعلن سيرك دو سوليه، أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم، عن عودته إلى دبي، لتقديم عرضه المميز «أوفو» في كوكا كولا أرينا، من 12 إلى 18 يناير.

ويأخذ العرض الاستثنائي الجمهور في رحلة مدهشة لاستكشاف جمال التنوع البيولوجي بكل ألوانه وحيويته، من خلال عرض الألعاب البهلوانية، الذي يسلط الضوء على الشخصيات والأشكال الفريدة لأنواع الحشرات المختارة، على أنغام الموسيقى الرائعة.

وانطلق عرض أوفو الترفيهي في مونتريال الكندية عام 2009، واستمتع بمشاهدته 7 ملايين متفرج في 26 دولة مختلفة، و155 مدينة، ما يجعله أحد أكثر العروض المسرحية شهرة في العالم.

ونظراً للإقبال الكبير على شراء تذاكر العرض من جميع الفئات، ندعوكم للمسارعة إلى شراء تذكرتكم، والاستمتاع بتجربة لا تنسى.