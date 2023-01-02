جائزة "العويس الثقافية" تغلق باب الترشح للدورة الـ 18

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، إغلاق باب الترشح لجوائز الدورة الثامنة عشرة "2022 ـ 2023" نهاية ديسمبر الماضي.

تقدم إلى الجائزة 1761 مرشحاً في جميع فروعها، حيث تقدم لجائزة الشعر 226 مرشحاً، وفي القصة والرواية والمسرحية 490 مرشحاً، أما في الدراسات الأدبية والنقد 290 مرشحاً، والدراسات الإنسانية والمستقبلية 485 مرشحاً، بينما الإنجاز الثقافي العلمي 270 مرشحاً.

وكانت المؤسسة، قد أرسلت أكثر من ستة آلاف دعوة للترشيح، إضافة إلى أكثر من ستة آلاف مطوية معلومات عن المؤسسة والجائزة إلى معظم الجامعات، والأكاديميات، والمؤسسات الثقافية، والروابط، والأسر والاتحادات الأدبية، ودور النشر وغيرها من مؤسسات الفكر والثقافة للتقدم إلى الدورة الثامنة عشرة "2022 ـ 2023".

وفاز بالجائزة خلال الدورات السابقة 101 أديب وكاتب ومفكر عربي، فضلاً عن 5 مؤسسات ثقافية مرموقة ساهمت في نشر الثقافة والمعرفة، وحكّم في حقولها أكثر من 251 محكماً واستشارياً من مختلف المشارب الثقافية، وستبدأ لجان تحكيم الجائزة عملها قريباً.

يذكر أن الجائزة بدأت تتجه بشكل كبير نحو العالم الرقمي في تلقي الترشحات والمتابعات مع المتقدمين للجائزة وكذلك التواصل مع المحكمين في خطوة الهدف منها؛ سرعة ودقة سير العمل في الجائزة، وخلال جائحة كورونا طورت من آلية عملها في تلقي الترشيحات مما أعطى الراغبين في التقدم للجائزة مزيداً من المرونة للحصول على معلومات دقيقة واتباع الطرق الصحيحة للتقدم إلى الجائزة.