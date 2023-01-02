حماية كليب.. الصورة الشُرَطية في خدمة المجتمع 1ــ 2

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae

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بعد النجاح والتفاعل الكبير، الذي حصدته النسخة الأولى من جائزة «حماية كليب»، التي أطلقها «مركز حماية الدولي» بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وعدد من الشركاء، تم إطلاق النسخة الثانية من الجائزة بمجموع جوائز يصل لـ100 ألف درهم، برعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

تستهدف الجائزة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات من جميع الجنسيات ومواطني دولة الإمارات المُبتعثين خارج الدولة، وتفتح أمامهم باب التنافس لصناعة أفضل فيديو توعوي أو صورة فوتوغرافية في المجال الأمني.

جائزة «حماية ميديا» كانت حاضرة أيضاً، من خلال إطلاق نسختها الثانية الهادفة لتكريم الإعلاميين والمؤثرين ممن سيسهمون بفاعلية في إيصال رسائل «حماية كليب» للمجتمع وإثراء الفضاء الرقمي بمحتوى توعوي هادف، وتصل قيمة جوائزها لـ60 ألف درهم.

وعن الرؤية الأساسية للاهتمام بهذا النوع من المسابقات صرح العقيد عبدالله الخياط، مدير «مركز حماية الدولي» بقوله: إطلاق الجائزة يترجم حرص شرطة دبي على جعل المؤسسة الأمنية قبلة للمتفوقين والمبدعين، كما تعزز المسابقة استشراف مستقبل التوعية، والوقاية من منظور الشباب، وتدعم المواهب وتمكنها من صناعة أساليب إبداعية، تناسب الجيل القادم، عبر مشاركتهم في الجائزة لتطوير أساليب التوعية والوقاية في مختلف المجالات الأمنية، إلى جانب تعزيز التواصل مع طلبة الجامعات والكليات والمعاهد.

وعن النسخة الثانية من جائزة «حمايا ميديا» يضيف: الجائزة تؤكد حرص شرطة دبي على تكريم الجهود الإعلامية بوصفهم شركاء رئيسيين في تحقيق الأهداف، خصوصاً أن التوعية المجتمعية تتطلب تكاتف جهود وسائل الإعلام والمؤثرين لنشر التوعية بإبداع وعلى نطاق واسع.

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