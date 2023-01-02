السينما في 2023.. أعمال تجمع أبرز النجوم

المصدر: (القاهرة ــ يوسف حماد)

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مفاجآت سارة يحملها العام الجديد لعشاق السينما المصرية، حيث يشهد العام 2023 استقبال أفلام جديدة ضمن منافسات منتصف العام الجديد 2023، من أفلام عدد من النجوم، يتقدمهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي في تجربة جديدة من خلال أحدث أفلامه «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، كما تُعرض أفلام بعنوان «شلبي» للفنان كريم محمود عبدالعزيز، و«مغامرات كوكو» من بطولة خالد الصاوي.

واستبق الفنان محمد هنيدي بداية العام الجديد بيومين، من خلال طرح فيلمه «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، الذي حقق في أول يوم عرض له بدور السينما المصرية نحو مليون جنيه، وما زال يواصل إيراداته الإيجابية

. تدور قصة فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» في إطار كوميدي، حول شخصية الدكتور نبيل أخصائي التجميل، الذي يُجسد شخصيته الفنان محمد هنيدي، وتتوالى الأحداث بينه وبين الفنانة نور وباقي أبطال العمل، الذين تحدث لهم مُفارقات كوميدية.

وتستقبل دور العرض المصرية فيلم «مغامرات كوكو»، الذي يعرض يوم 4 يناير المقبل، كأول أفلام العام الجديد 2023. وتستقبل دور السينما المصرية فيلم «شلبي»، وهو من بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.