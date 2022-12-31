«المهمشون».. دراسة للظاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

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يعد هذا الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «المهمشون في مصر في عصر سلاطين المماليك» في الفترة (648هـ- 923هـ/‏ 1250م- 1517م)، من الدراسات المهمة لتعلقه بموضوع حضاري خلال فترة مهمة من تاريخ مصر استمرت ما يقرب من ثلاثة قرون من تاريخ مصر تحت حكم المماليك.

يتناول الكتاب، للكاتبة هالة السيد عبدالعال، موضوع المهمشين في مصر في عصر سلاطين المماليك، والمهمشون هم الأوباش والحرافيش والزهار وأسافل المجتمع، وعصر سلاطين المماليك هو فترة مهمة في تاريخ مصر، وامتد هذا العصر ما يزيد على قرنين ونصف من الزمان أي 267 عاماً.

وقد شهد ذلك العصر كثيراً من الاستقرار والتقدم ومع ذلك تخللته الكثير من الاضطرابات، بسبب تصارع المماليك على كرسي السلطنة من أجل التحكم في أكبر دولة في الشرق في ذلك الوقت.

ومع التمييز الحاد بين طبقة المماليك وطبقة الرعايا المصريين سمح بوجود أرض خصبة لظهور الطبقة المهمشة أدت دوراً مهماً في تشكيل الأزمات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية وخصوصاً وقت المجاعات والأوبئة التي نتجت بسبب نقص مياه النيل في بعض الأوقات والذي تسبب في نقص الغلال وجشع التجار.

فهلك كثير من الشعب المصري نتيجة ذلك فقد تصارعوا من أجل البقاء على الحياة في مشاهد تدمى لها القلوب.