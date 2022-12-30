افتتاح بيت الإبداع للفنون في نواكشوط

المصدر: نواكشوط - البيان

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وبدعم السفارة الثقافية للدولة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، افتتح مؤخراً بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية في نواكشوط تحت إشراف السيدة الأولى لجمهورية موريتانيا الإسلامية د.مريم بنت محمد فاضل ولد الداه وبحضور وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، ومحمد ولد سويدات وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، وحياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر، وحمد غانم المهيري سفير الدولة لدى جمهورية موريتانيا الإسلامية.

وقد جاءت فكرة بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية بمبادرة من الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة فوق العادة للثقافة لدى منظمة الألكسو خلال زيارتها الثقافية الفنية لموريتانيا شهر نوفمبر العام الماضي، وسيستفيد من بيت الإبداع أكثر من 150 من الفنانين الشباب والرواد.

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ونظم بهذه المناسبة معرض فني ضم أكثر من 95 عملاً فنياً لـ 40 فناناً، تتنوع بين المدارس والأساليب الفنية المتنوعة منها الزيتي والمائي وبالفحم والرصاص وتنقسم إلى التجريدي والواقعي والبروتريه والرسكلة الفنية والمجسمات الفنية.

وقد استهل الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاه رفع الستار عن لوحة التدشين وأعقبته الكلمات الرسمية لمدير عام منظمة الألكسو الدكتور محمد ولد أعمر، الذي أكد أن هذا الصرح الثقافي الرائد يعد إحدى الثمار المميزة للأنشطة المشتركة بين منظمة الألكسو والسفيرة فوق العادة للثقافة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، وبيّن أن هذا الصرح الثقافي الفني المتميز الذي جاء بدعم من سفيرة الثقافة سيعطي دفعاً قوياً للفنانين التشكيلين الشباب للتطوير من إبداعاتهم وقدراتهم كما أنه يعد فرصة جيدة لإبراز التنوع الفني والثقافي الموريتاني.

وأبرز سعادة حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى جمهورية موريتانيا الإسلامية في كلمته أن «بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية» يمثل لبنة هامة أخرى في بناء صرح قوي لعلاقات البلدين الشقيقين وهو أبرز دليل على عمق التواصل وقوة التعاون الذي يربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية وهذا الإنجاز هو تجسيد لتطلعات قائدي البلدين الشقيقين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حفظهما الله

دعم

ومن جهتها وجهت رئيسة جمعية الفنانين التشكيليين الشباب الموريتانيين والمشرفة على بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية السيدة معط ارحيّل في مستهل كلمتها الشكر والتقدير للشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان على دعمها ورعايتها لبيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية ووزارة الثقافة على المساهمة والتأطير، وللمنظة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومركز محيط على كل الدعم و التشجيع.