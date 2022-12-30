«بحيرة السلام» بطلة «الإمارات لمسرح الطفل»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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اختتمت، أول من أمس، بقصر الثقافة بالشارقة فعاليات النسخة السادسة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، في حفل ختام شهد تتويج مسرحية «بحيرة السلام» بجائزة أفضل عرض في المهرجان، وفق لجنة التحكيم، التي تكونت من كل من: حسن رجب ووليد عمران الجلاف وسالم العيان وخالد رسلان وفيروز نسطاس.

وتضمنت توصيات لجنة التحكيم، والتي تلتها قبيل إعلان نتائج جوائز المهرجان، ضرورة الاهتمام بلغة الضاد في العروض، التي تعتمد اللغة العربية في نصوصها، كما ذكرت اللجنة أن بعض النصوص لا تتناسب مع الطبيعة النوعية لمسرح الطفل، من حيث البنية الدرامية.

جائزة

ونالت مسرحية «بحيرة السلام» لمسرح رأس الخيمة الوطني، إضافة إلى الجائزة الكبرى، جائزة أفضل تأليف، للشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وجائزة أفضل ماكياج لبسمة مبارك، وجائزة أفضل موسيقى لعمر الزعابي، وجائزة أفضل ممثل دور أول لمحمد عبده.

وجائزة أفضل ممثلة دور أول «مناصفة» لريم الفيصل عن المسرحية ذاتها، بينما نالت مسرحية «رحلة غيلم» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح جائزة أفضل إخراج لإبراهيم القحومي، وجائزة أفضل ممثل دور ثان لأيمن الخديم، وجائزة أفضل إضاءة لراشد عبدالله راشد، وجائزة أفضل أزياء لميلانا رسول.

وحصدت مسرحية «الرقص مع الإيقاع» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح جائزتين، هما جائزة لجنة تحكيم الأطفال.

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، ونالت مسرحية «بذور المانجو» لمسرح دبي الأهلي جائزتين أيضاً، جائزة أفضل مناظر مسرحية لسالم التميمي، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان، لليان المحلاوي، بينما فازت مسرحية «بيت الدمى» من إنتاج مسرح دبي الوطني بجائزة أفضل ممثلة دور أول «مناصفة»، حصلت عليها الفنانة رنيم محمد.

وشهد حفل الختام تكريم لجنة التحكيم، ولجنة تحكيم الأطفال، وكذلك تكريم الفرق المسرحية المشاركة في هذه الدورة.