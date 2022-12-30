«القوز الإبداعية لرواد الأعمال» تحفيز وابتكار يثريان بيئة دبي الثقافية

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن فوز مشروع تطبيق «ريدز» (Reedz) الذكي بـ«مسابقة القوز الإبداعية لرواد الأعمال»، التي صُممت خصيصاً لدعم ومساعدة الشركات الناشئة، وتزويدها بما تحتاجه من أدوات رئيسية تُمكنها من تطوير أفكارها المبتكرة.

وفي هذا السياق، كرّم الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، شهير داوودي وهيثم كيشاو، مؤسسيْ تطبيق «ريدز» الذكي بجائزة المسابقة البالغة قيمتها 3000 دولار، وذلك بعد نجاحهما في عرض فكرة التطبيق الهادفة إلى مساعدة مستخدميه على الارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم، بفضل ما يقدمه من ملخصات صوتية باللغة العربية للكتب الأكثر مبيعاً في العالم.

وتولت لجنة تحكيم متعددة الخبرات ضمت كلاً من: خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، ونيل باتكار، مؤسس صالة عرض «ذا جام جار».

وجيد آدمز، الرئيس التنفيذي لشركة «إس أم إس مي»، وآية سادر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بلوت للاستشارات»، عملية مناقشة وتقييم مجموعة المشاريع التي تقدمت إلى المسابقة، حيث تمكنت 5 مشاريع تنتمي إلى الصناعات الثقافية والإبداعية من الوصول إلى النهائيات.

وإلى جانب مشروع تطبيق «ريدز» الفائز بالجائزة، ضمت القائمة القصيرة للمسابقة مشروع «لوكال كيلنز» (Localkilns)، الذي تقدّم المهندسة المعمارية تسنيم التيناوي من خلاله تصوراتها للأفران المخصصة لصناعة الخزف، ومشروع (Leukeather)، وهو فكرة قدمتها المهندسة المعمارية والباحثة نهير زين، تهدف إلى توفير بدائل جديدة ومبتكرة من النباتات في صناعة الأزياء.

ومشروع «خرسانة نوى التمر» (Datecrete)، الذي تضيء فيه سارة أبوفرحة وزميلها خالد شلحة على عمليات البناء المستدامة عبر استخدام خرسانة «نوى التمر»، لتكون بديلاً عن الخرسانة التقليدية، إضافة إلى مشروع «استوديو حكيمي» للفنانة ناريمان حكيمي، وتعمل من خلاله على إنتاج الخزف بتصاميم معاصرة.

ركيزة أساسية

وفي هذا الإطار، أكدت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، أهمية الدور الذي تؤديه «دبي للثقافة» في تشجيع رواد الأعمال على طرح أفكارهم وتمكينهم من استثمارها وتحويلها إلى واقع.

وقالت: «تُعد الصناعات الثقافية والإبداعية بما تمتاز به من تنوع وشمولية ركيزة أساسية في تشكيل وتعزيز قوة اقتصاد دبي الإبداعي، واهتمام «دبي للثقافة» بها يعكس حرصها على إيجاد منظومة متكاملة قادرة على دعم المجتمع الإبداعي وتمكينه من الإسهام في الناتج المحلي للإمارة».

ونوهت بأن «مسابقة القوز الإبداعية لرواد الأعمال» تُعد إحدى مبادرات الهيئة الرائدة، التي تسعى إلى تجسيد رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب، مشيرة إلى أن مجموعة أفكار المشاريع المشاركة في المسابقة التي عرضت أمام لجنة التحكيم تبرز مكانة دبي وثراء بيئتها الثقافية.

وقالت خوري: «لقد أظهرت مجموعة المشاريع ما يتمتع به أصحابها من روح ريادية وجوانب معرفية واسعة قادرة على دعم قطاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي، ما يعزز من مكانة دبي عالمياً بوصفها أرضاً للفرص، ويصب في إطار التزامات «دبي للثقافة»، الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال ودعم ورعاية أصحاب المواهب».

لافتة في الوقت نفسه إلى أهمية ورش العمل التدريبية والتعليمية التي تنفذها الهيئة لتحفيز أصحاب المواهب ورواد الأعمال.

محاور

وعلى هامش المسابقة عقدت «دبي للثقافة» جلسة نقاشية بعنوان «أعمال الإبداع»، تحدث فيها كل من: خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، وسنان أونورلو، مدير الارتباط في شركة «أتولي»، ونيمانيا فالجاريفيك، المدير والشريك المؤسس لـ«CHI-KA Atelier & Cultural Space»، ومانيش بهارجافا، مؤسس «Pekoe Tea & Bread Bar».

وتناولت الجلسة التي أدارها الدكتور وسيم أباظة، مدير «أكاديمية فاوندرز» ومدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة زايد، مجموعة محاور ناقشت أهمية الصناعات الإبداعية والثقافية، ودورها في دعم اقتصاد دبي مستقبلاً، كما أضاءت على عدد من نماذج الأعمال الناجحة وأفضل الطرق والممارسات للتواصل مع العملاء.

في المقابل، شهدت مبادرة «حاضنة القوز»، التي أطلقتها الهيئة ضمن برنامج فعاليات «منطقة القوز الإبداعية» تنظيم أمسية «التفكير الإبداعي»، التي ركزت في نقاشاتها على طرق تطوير الأفكار المبتكرة.

إضافة إلى عقد سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى تحفيز رواد الأعمال الناشئين وتزويدهم بأساسيات التخطيط لتحقيق أهدافهم وضمان تطور مشروعاتهم وأفكارهم، حيث أضاءت مجموعة الورش، التي أشرف على تقديمها نخبة من الخبراء والمختصين، على أدوات التسويق الرقمي والرخص التجارية وعرض القيمة ونماذج العمل واستراتيجيات التسويق وطرح المشاريع ومدى منطقية الفرص.

يذكر أن مشروع منطقة القوز الإبداعية يهدف إلى تأسيس مجمع إبداعي متكامل يلبي متطلبات المبدعين من شتى أنحاء العالم، ويعمل على توفير بيئة ملائمة للمبدعين في كافة المجالات، تمكنهم من النجاح والتطور، والمساهمة بشكل إيجابي في النسيج الإبداعي والثقافي لإمارة دبي، ويتوقع أن يُدعم المخطط العام لمنطقة القوز الإبداعية بمرافق من شأنها احتضان 20 ألف مبدع بحلول عام 2026.