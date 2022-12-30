«ألوان الطيف» تنثال في جنبات حي الفهيدي مطلع 2023

المصدر: دبي - البيان

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«ألوان الطيف تحت أقدامهم»، عنوان معرض متنوع ثري بالمضامين والجماليات، يقام في حي الفهيدي التاريخي بين 2 و9 يناير المقبل، للفنانة المقيمة في الإمارات، ناتاليا كونفورتي، ويمثل استهلال برامج مركز تشكيل في العام 2023، وهو مستلهم من رواية «جزيرة الأشجار المفقودة» للأديبة أليف شفق، التي تتناول فيها الألوان وصخب الحياة في عوالم ما تحت الأرض.

ويضم معرض كونفورتي أربع مجموعات جديدة من الأعمال، ابتكرتها الفنانة خلال تجربة إقامتها التي استمرت شهرين ضمن مبادرة تشكيل «أول برنامج إقامة فردية فنية».

مراحل

وتتضمن «أوعية ذكريات» كونفورتي سلسلة من الألحفة المصنوعة من البلاستيك المهمل، ما يشجع الاستدامة والحفاظ على البيئة، الذي تعتبره الفنانة «أوضح آثار الحضارة البشرية»، بجانب لوحات وصور فوتوغرافية تجسّد تكوينات جيولوجية وطبقات أرضية لطالما اعتُبرت مؤقتات لمختلف المراحل الزمنية. وتثير كل قطعة إحساساً بالعمق والتعاطف والتشكيك في وجهات النظر والتقليب في اعتبارات المتانة، وصولاً إلى استجداء السؤال حول ما يكمن تحت السطح.

وترى كونفورتي أن ثمّة أعمالاً داخلية معقّدة توجد محتجبة وراء أية صدفة، أو في باطن الأرض تحت أقدامنا، أو خلف أي غطاء بسيط قد يبدو مُخادعاً. وقالت الفنانة وهي تتحدّث عن مفهوم معرضها الناتج عن مشاركتها في برنامج الإقامة من تشكيل: إن حقيقة الأشياء نادراً ما تكون مثلما تبدو.

نعيش في عالم متعدّد الأوجه ذي فروقات دقيقة، عالم من الاستقطاب والطبقية المتشابكة، ما التصوّرات ووجهات النظر إلا نتاج محيطنا، فتأتي مشحونة بمفاهيم غير ملموسة تتعلق بالهوية والتجربة الحية وذاكرة الأجيال.وطوّرت الفنانة عملاً مبتكراً ضمن برنامج إقامتها في تشكيل، حمل عنوان «ذكريات مجزأة»، وجاء نتاجاً لجلسات مجتمعية أسبوعية في موضوع الخياطة، عُقدت في فناء البيت التاريخي الواقع في حي الفهيدي.