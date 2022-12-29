جزيرة الماريه تستقبل العام الجديد بباقة من العروض المبهرة

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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تواصل فعالية السوق الاحتفالي «رايب ماركت» وقرية الشتاء في الغاليريا جزيرة الماريه استقبال الضيوف يومياً حتى بداية العام الجديد، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء قضاء أوقات احتفالية مميزة مع أجمل الفعاليات والعروض المسرحية الترفيهية، وتجارب الطعام الشهية، وعروض الأفلام المميزة التي تعكس بهجة موسم الأعياد في منطقة البلازا الجنوبي مقابل المدخل الرئيسي للغاليريا.

وسيتمكن الضيوف في ليلة رأس السنة من الاختيار من بين نخبة من المطاعم الفاخرة الحائزة على جوائز عالمية على الواجهة المائية، والاستمتاع بالإطلالات المذهلة على عروض الألعاب النارية في أمسية فريدة مع العائلة والأصدقاء والاحتفال ببداية استثنائية لعام 2023.

ويستقبل سوق «رايب ماركت» ضيوفه يومياً من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، وفي يوم 31 ديسمبر سيظل السوق مفتوحاً حتى الساعة 1 صباحاً، حتى يتمكن الضيوف من الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المذهلة فوق الجزيرة عند حلول منتصف الليل والترحيب بعام 2023 في أجواء ساحرة.

وسيجد الضيوف باقة مميزة من المتاجر الفريدة التي تحتوي على كل شيء من أسطوانات الفينيل والعطور والمجوهرات إلى الحلويات اللذيذة والقهوة المحضرة يدوياً، وذلك دعماً لرواد الأعمال والشركات المحلية.