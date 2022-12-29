جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي تعلن أسماء الفائزين

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي أسماء الفائزين في الدورة الثانية، التي جاءت تحت عنوان «تحولات القصيدة العربية المعاصرة في ميزان النقد».

وتأتي الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة منذ العام 2020، للعناية بالشعر العربي، وتحفيزاً لطاقات النقاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية، خدمة للساحة الإبداعية العربية.

وفاز بالمركز الأول الناقد د. فتحي الشرماني من جمهورية اليمن، عن بحثه «استراتيجية التحول الثقافي في القصيدة اليمنية المعاصرة»، فيما نال المركز الثاني الناقد د. محمد الطحناوي من المملكة المغربية عن بحثه «النقد القاصر وصيرورة الإيقاع الشعري»، في حين حل في المركز الثالث الناقد د. عبد الرحيم وهابي عن بحثه «أنساق التخييل في الشعر العربي المعاصر:مقاربة في خطاب النقد وخطاب الشعر».

وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية: «إن الجائزة تمضي بنجاح نحو تأسيس مشهد نقدي للشعر العربي، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما للنقد من أهمية في الساحة الثقافية العربية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تؤسس لمكتبة نقدية متخصصة نظراً إلى حجم المشاركات، التي استقبلتها الجائزة في الدورة الثانية».

وأضاف القصير: «إن حجم المشاركات في الجائزة يؤكد خصوصيتها، فقد استقطبت الجائزة 53 بحثاً من 12 دولة عربية، وكانت مصر الأعلى في نسبة المشاركات، فقد تقدم 19 ناقداً، يليها المغرب بـ13 ناقداً، والعراق بـ6 نقاد، وسوريا بـ3 نقاد، وبقية المشاركات توزعت على دول: الإمارات، والسعودية، والجزائر، والأردن، وتونس، واليمن، والسودان وموريتانيا، ولعل هذا التنوع في المشاركات يؤكد أهمية الجائزة لدى النقاد العرب».