«الشرقية» و«الوسطى» ترصدان حصاد 2022 وأبرز المشاريع التنموية في المنطقتين

المصدر: الشارقة - البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «40» من كل من مجلة «الشرقية» ومجلة «الوسطى» عن شهر يناير 2023، واشتمل العددان على موضوعات، سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية، وما أنجز فيهما من مشاريع، خلال السنة المنصرمة.

مجلة «الشرقية»

خصص العدد 40 من مجلة «الشرقية» ملفه الرئيسي في باب «إنجاز» لأحدث المشاريع الخدمية في كلباء، ومن ضمنها مشروع سوق المواشي والمسلخ الجديدان، هذا المشروع الذي يحقق رؤية الشارقة الاستراتيجية في تعزيز التنمية المستدامة، واستكمال مسيرة التنمية والمرافق الخدمية، كما رصد العدد حصاد سنة 2022، وما تم القيام فيه من إنجازات ومرافق ومنشآت ومشاريع استراتيجية، تخدم المنطقة الشرقية.

وفي باب «درب القمة» حوار مع عبيد الغول السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعضو في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وحديث عن مساره المهني وأدواره المجتمعية، وكذلك حوار مع عبدالله الزعابي في باب «ملامح أصيلة»، يتحدث فيه عن الحياة القديمة في كلباء.

في العدد أيضاً تقرير في باب «تحت الضوء» عن فرع مدرسة فيكتوريا الدولية في خورفكان، والذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في 7 نوفمبر الماضي، ويضم العديد من المرافق والأقسام، كما تزور عدسة المجلة منطقة «سور كلباء»، حيث البساتين الخضراء والمساكن العصرية، وذلك في باب «على الرحب»، ويسلط باب «ميدان» الضوء على مهرجان الشارقة- كلباء الأول للفروسية، كما نتعرف على تفاصيل التراث البحري، عبر بابي «راعي بحر» في حوار مع أحمد النقبي و«توصيفات تراثية»، وقصة صيد الشباص «أم الروبيان»، إضافة إلى العديد من المقالات والمتابعات الصحفية من المنطقة الشرقية.

مجلة الوسطى

وخصصت مجلة «الوسطى» ملفها الرئيس في باب «إنجاز» لمشروعات الأمن الغذائي في إمارة الشارقة، وإطلاق صاحب السمو حاكم الشارقة، مرحلة بذر البذور في مشروع مزرعة القمح في منطقة مليحة، هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، الذي سيُنفذ على ثلاث مراحل خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى رصد حصاد سنة 2022، وما تم القيام فيه من إنجازات ومرافق ومنشآت، ومشاريع استراتيجية في المنطقة الوسطى.

ويتضمن العدد حواراً مع مصبح سيف عوض الكتبي، مدير بلدية مليحة، وهو أحد أبناء المنطقة الوسطى ومليحة الفاعلين، الذين لهم إسهامات في العمل المجتمعي، وفي باب «ملامح أصيلة» حوار آخر مع محمد علي حمود الكتبي، الذي يعد مثالاً للبدوي الأصيل المتمسك بتراثه، والفخور بماضي أجداده، وفي باب «صقّارة» لقاء مع سالم سيف سالم الطنيجي، الذي أسس شركة عمل من خلالها على توريد أجود أنواع الصقور.

وفي باب «تحت الضوء» تقرير عن أبرز ما جاء في الدورة السادسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، التي نظمتها إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر الماضي بمنطقة الكهيف، وفي باب «على الرحب» تقرير مصور، يسلط الضوء على الإضافات الجديدة في «سفاري الشارقة» في موسمه الثاني، كما يحفل العدد بباقة منوعة من الأخبار والتقارير والتغطيات الصحفية من المنطقة الوسطى.