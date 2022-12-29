جمعية الشحوح للثقافة والتراث برأس الخيمة تزور السفارة الأرجنتينية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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زار وفد من جمعية الشحوح للثقافة والتراث برأس الخيمة سفارة جمهورية الأرجنتين في العاصمة أبوظبي ضمن برنامجها الثقافي للتعريف بالجمعية ودورها في الحفاظ على الموروث الوطني، حيث التقى مع كارلوس دو مينجيز سفير الأرجنتين لدى الدولة وأعضاء السفارة.

وقدم وفد الجمعية خلال الزيارة شرحاً عن أهمية الحفاظ على الموروث الوطني والتمسك به في نهج القيادة الرشيدة، والاعتزاز به أساساً للهوية الوطنية، ومخزوناً قيمياً جعل المجتمع الإماراتي حاضناً لأكثر من مائتي جنسية متنوعة الثقافة والعرق والدين تعكس في عيشها صورة حضارية للمحبة والإخاء والتعايش ونشر السلام.

وشرح الوفد مهام جمعية الشحوح للثقافة والتراث ودورها في المحافظة على تراث الدولة بشكل عام وعلى تراث الشحوح بشكل خاص، وتم تقديم هدايا تراثية لأعضاء السفارة عبارة عن (كتارة، ويرز، وبيشك). كما قدم الوفد ألواناً من الفنون الشعبية اشتملت على كل من «الرزفة» و«الندبة».

وتعد «الرزفة» من الفنون الإماراتية التقليدية الأصيلة، وأدرجت عام 2015م، ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو، فيما تعتبر «الندبة» من تراث بيئة الإمارات الجبلية، وعرفت بين قبائل الشحوح، وتشتهر بالترحيب بالضيف وعد المكارم والنعم، وترمز للفخر والعزوة.

وتم دعوة السفير وأعضاء السفارة لزيارة الجمعية، كما انتهز وفد الجمعية الفرصة وقدم التهنئة بفوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.