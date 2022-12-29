«دبي للإعلام» تشارك العالم احتفاءه بالسنة الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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كما عودتنا دائماً على تفردها بمواكبة جميع الفعاليات، التي تقام في العالم والإمارات بشكل عام، وفي دبي على وجه الخصوص، تعدنا مؤسسة دبي للإعلام، إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية والخدمات الإبداعية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، بتمضية سهرة من العمر، وذلك خلال تغطيتها الخاصة للاحتفالات التي ستشهدها الدولة، بمناسبة استقبال العام الجديد 2023.

حيث ستكون هذه التغطية الاستثنائية متاحة عبر قنواتها التلفزيونية والرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، بما في ذلك تلفزيون دبي وقناة سما دبي ومنصة «أوان» الرقمية وقناة «دبي ون»، ليشهد العالم أجمع على روعة ما ستقدمه خلال هذه الأمسية.

سهرة خاصة

وسيكون متابعو تلفزيون دبي على موعد مع سهرة خاصة على الهواء مباشرة، يقدمها المذيعان المتألقان أحمد عبد الله ونهى نبيل من الاستوديو الخاص في منطقة برج بارك 31 ديسمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة والنصف ليلاً.

بأجواء احتفالية وأفراح غامرة سيستضيف البرنامج كلاً من الفنان الإماراتي المميز فايز السعيد، والمطربة المغربية المتألقة أسماء لمنور في إطار سهرة فنية تبعث في النفوس الفرح، وتطرب الآذان تمتد حتى الساعة الواحدة فجراً، يتخلّلها أحاديث وغناء وتقارير منوّعة.

وسيتخلل البرنامج مجموعة من التغطيات والفقرات الخارجية، التي سيتم نقلها على الهواء مباشرة من عدة مواقع في إمارة دبي، والاحتفالات التي ستقام في برج بارك، القرية العالمية، فيستيفال سيتي، وذا بوينت، هذا إلى جانب تقرير يتضمن معايدات مجموعة من أهم وألمع النجوم العرب، بمناسبة حلول العام الجديد.

ألعاب نارية

وسيبث تلفزيون دبي بقنواته المتعددة تقريراً خاصاً مباشراً عن أبرز احتفالات الألعاب النارية المقامة حول العالم، وصولاً للاحتفال الأكبر والأضخم في دبي في منطقة برج خليفة، حيث ستتلألأ الألعاب النارية في سماء الإمارة المتألقة متناغمة مع النافورة الراقصة من الساعة 11:50 مساء حتى 12:10 بعد منتصف الليل، لتأسر أنظار الآلاف من الزوار والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم.

أما لجمهور مؤسسة دبي للإعلام الناطقين باللغة الانجليزية، فهم على موعد في تمام الساعة 11 مساء مع سهرة رأس سنة مميزة، تنقلها لهم على الهواء مباشرة قناة «دبي ون» من الاستوديو الخاص بها في منطقة برج بارك، حيث ستستضيف المذيعة المتألقة كاتي أوفري، والإعلامي الشاب فارس الرقاد مجموعة من ألمع الأسماء في الإمارات.

وذلك لتسليط الضوء على إنجازات الدولة، التي تم تحقيقها خلال 2022 والأحداث المهمة، التي شهدها العام الماضي، إضافة إلى الحديث عن تطلعات الإمارات والاستعدادات لعام 2023، كما ستأخذكم هذه الحلقة الخاصة في تغطيات مميزة حول الاحتفالات المقامة في مختلف أنحاء دبي مثل القرية العالمية، واحتفالات برج بارك.

خطة نوعية

وبهذه المناسبة، قال سالم بطي باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في مؤسسة دبي للإعلام:

«تعد دبي وجهة العالم، وتمثل احتفالاتها بقدوم العام الجديد من أكثر الأحداث متابعة في مختلف أرجاء المعمورة، وقد اعتمد قطاع المحتوى في مؤسسة «دبي للإعلام» خطة عمل نوعية لتوفير تغطية شمولية متواصلة عبر مختلف قنوات ومنصات المؤسسة، لتنقل للمشاهدين والمتابعين والقراء في مختلف أنحاء العالم روعة أجواء احتفالات دبي بقدوم العام الجديد».

وأضاف سالم باليوحة: «تزهو مدينة دبي بسلسلة من الاحتفالات التي تقام في مناطق مختلفة من المدينة، وخاصة تلك المقامة في منطقة برج خليفة وجزيرة النخلة والعديد من المواقع الأخرى، وقد استعددنا لتوفير نقل حي من مواقع الاحتفالات إلى جانب تغطيات مكثفة ورقياً ورقمياً عبر مختلف منصات المؤسسة».

حرص

ومن جهتها، قالت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية: «لطالما عودتنا دولة الإمارات على إبهار الجميع في كل مناسبة وحدث.

وفي كل احتفالية عام جديد تتركز أنظار العالم على روعة ما ستقدمه الإمارات العربية المتحدة عامة، ودبي على وجه الخصوص، وفي إطار سعينا لمشاركة كل من الشعب والوطن الاحتفال بمختلف المناسبات وتغطية كل الفعاليات والأحداث المهمة، حرصنا على الوجود مع جمهورنا العربي والعالمي - القاطنين على أراضي هذه الدولة الطيبة والمتواجدين في جميع أنحاء العالم - للاحتفال بالعام الجديد على الهواء مباشرة، عبر قنوات تلفزيون دبي المتعددة وقناة دبي ون الناطقة بالإنجليزية.

وذلك من خلال بث مباشر ومحتوى ثري معزز بأعلى التقنيات العالمية، لرصد كل تفاصيل هذا الحدث المهم».