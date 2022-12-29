مجلس أمناء «العويس الثقافية» يعقد اجتماعه الأخير لعام 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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عقد مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أمس اجتماعه الأخير لعام 2022 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وبحضور أعضاء المجلس، معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع.

ومعالي حميد العويس، ومعالي نجلاء العور، وعبد الغفار حسين، وأ.د. فاطمة الصايغ، وعبد الحميد أحمد، وإبراهيم الهاشمي، وعبدالله سلطان العويس، وناصر الظاهري، ود. سليمان موسى الجاسم، وأ.د. محمد المطوع.

وصادق المجلس على المحضر السابق، واطلع على تقرير لجنة الاستثمار، والتقرير الإداري والثقافي السنوي المرفوع من الأمانة العامة لجميع نشاطات العام 2022.

جهود

وأثنى رئيس المجلس والأعضاء على الجهود المبذولة لتطوير أداء المؤسسة والنشاط الثقافي المتنوع خلال العام.

كما صادق المجلس على موازنة العام الجديد 2023 بعد إجراء التعديلات، وعلى مشروع النشاط الثقافي للعام المقبل واطلع على سير الترشيحات للجائزة في حقولها كافة.

وشكر رئيس المجلس - في نهاية الاجتماع - الأعضاء على جهودهم وكذلك جهود لجنة الاستثمار، والأمانة العامة والجهاز الإداري على ما تحقق من أعمال وتطوير في عمل المؤسسة متمنياً للجميع عاماً سعيداً.