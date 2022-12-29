مسرحية «بذور المانجو».. العلم والصدق مفتاحا النجاح

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شهد قصر الثقافة بالشارقة، أول من أمس، العرض الأخير من عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته السادسة عشرة 2022.

حيث قدم مسرح دبي الأهلي مسرحية «بذور المانجو» من تأليف عبدالله المهيري، وإخراج سالم التميمي، العرض الذي دارت حكايته حول قرية في أفريقيا، تعاني من نقص في محصول المانجو، فيقرر أمير القرية جمع الناس، وتكليف إحدى نساء القرية بمسؤولية الزراعة والمحاصيل، ووضع الأمير مسابقة ومن ستفوز بها ستكون هي المسؤولة عن الزراعة.

في المسابقة، تكون الفائزة من تقوم بزراعة أشجار المانجو خلال ستة شهور، وبعد الإعلان مباشرة، بدأت النساء في التفكير بزراعة المانجو خلال المدة التي قررها الأمير، وهنا تتكشف النفوس وتظهر الأطماع والخبايا.

حيث اختارت بعض النسوة الغش، بأن جلبت رجلاً من أهل القرية يقوم هو بزراعة الشجرة ويمنح جهده لتضعه باسمها، ومنهم من لجأ إلى الحيلة، ومنهم من لجأ إلى السرقة، باستثناء إحدى الفتيات التي كانت قارئة نهمة للكتب، واسمها «فرح» والتي توضح لها بعد عناء أن المانجو لا يمكن زراعتها في ستة شهور بل تحتاج إلى سنوات.

وانقضت الستة شهور، وجاء يوم إعلان النتائج أمام الأمير، لينكشف زيف الزائفين، ويعلن الأمير فوز «فرح» رغم أنها لم تزرع أي شيء، بالجائزة لتكون هي مسؤولة المحاصيل الزراعية والثمار في القرية، باعتبارها تتمتع بالصدق والثقافة.

احتوى العرض على رسائل تربوية موجهة للأطفال، خصوصاً فيما يتعلق بأهمية الصدق ونبذ الكذب.