مشهد دبي الثقافي فنون وآداب تعزف لحن الاقتصاد الإبداعي

المصدر: دبي - البيان

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حفلت دبي في 2022، بأجندة فعاليات ثقافية نوعية، وعلى رأسها تحدي القراءة العربي في دورته السادسة التي حققت نجاحات قياسية، بجانب افتتاح صرح ثقافي فريد وهو مكتبة محمد بن راشد. وقد تضافرت في النهوض بمشهد دبي الثقافي وإبداع سطور تميزه، جهود شتى القطاعات، وقد قادتها وبرزت فيها بشكل فريد مبادرات هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

والتي تبدت أجندتها عامرة بالإنجازات ومثرية لمشهد الإمارة الإبداعي من خلال فعاليات ومهرجانات مختلفة، صافحت عبرها أصحاب المواهب وأهل الفكر، وكذا تمكنت من إدراج حرفة «التلي» على قائمة اليونسكو وفتحت أبواب «منطقة القوز الإبداعية» بسلسلة برامج مبتكرة.

وأطلقت العنان لـ«سكة للفنون والتصميم» ورفعت ستائر المسرح، وأضاءت شاشات السينما وعززت مشهد دبي الفني والثقافي بمعارض وملتقيات ناقشت فيها مواضيع متعددة مثل الآداب والنشر وفنون الخط العربي، وغيرها، ليأتي ذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله» الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب. ونستعرض هنا، باقات الإنجازات والفعاليات الأبرز التي نظمتها دبي في هذا العام محققة معها نجاحات نوعية:

01 افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في يونيو 2022، مكتبة محمد بن راشد، التي تمثل صرحاً للعلم ومنارة للمعرفة، وتضم 9 مكتبات تخصصية وأكثر من مليون كتاب، و6 ملايين أطروحة بحثية، إذ بلغ حجم تلكفتها مليار درهم، وهي توفر أندر وأثمن كنور الثقافة والعلم وتثري فكر ومستقبل الأجيال.

02 توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في نوفمبر الماضي، شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي، وذلك في الحفل الختامي للدورة السادسة من المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية، بعد مشاركة 22.27 مليون مشارك ومشاركة من 44 دولة في هذه الدورة.

03 انطلقت نسخة «مهرجان سكة للفنون والتصميم» العاشرة، التي أقيمت خلال الفترة من 15 حتى 24 مارس 2022 في «حي الفهيدي التاريخي»، بمشاركة أكثر من 250 فناناً، واستقطبت أكثر من 80 ألف زائر.

04 شاركت «دبي للثقافة» في المؤتمر العام لمجلس المتاحف الدولي لعام 2022 في العاصمة التشيكية براغ، كما تسلمت رسمياً راية تنظيم المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2025» في دبي، حيث ستكون الإمارة أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تستضيف هذا المؤتمر المرموق.

05 اعتمدت الهيئة المخطط العام لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية الذي يمتد على مدار 4 سنوات، ويهدف إلى إنشاء مجمع إبداعي متكامل يلبي متطلبات المبدعين من شتى أرجاء العالم، ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي المختلفة.

06 حافظت دبي على صدارتها عربياً وإقليمياً في «مؤشر القوة التنافسية العالمية للمدن 2022» الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة «موري ميموريال» اليابانية، الذي يصنّف أبرز المدن العالمية من حيث «قدراتها التنافسية» في استقطاب الكوادر ورؤوس الأموال والشركات من حول العالم، وحلّت الإمارة في المرتبة الرابعة عالمياً في «محور التفاعل الثقافي» ضمن مؤشر القوة العالمية للمدن.

07 فاز الفنان «نيما نبافي» في النسخة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر» التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالشراكة مع مجموعة «بولغري»، حيث شهدت الجائزة منافسة عالية بين مجموعة الأعمال الإبداعية التي شاركت فيها.

08 نظمت «دبي للثقافة» فعالية «اليوم الإماراتي» ضمن دورة مهرجان «طيران الإمارات للآداب» الـ 14 بهدف تسليط الضوء على المواهب الإماراتية. وعلى هامش الفعاليات أطلقت «مؤسسة الإمارات للآداب» بالتعاون مع الهيئة دار نشر (ELF Publishing LLC)، وكانت دورة المهرجان قد شهدت مشاركة أكثر من 180 كاتباً من 47 دولة.

09 تحت شعار «قصص ترويها الطبيعة» نظمت «دبي للثقافة» فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» التي عرضت 27 فيلماً وقدمت 23 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة، بهدف تعزيز المشهد السينمائي المحلي ودعم أصحاب المواهب الإبداعية.

10 كرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي الفنانة سميرة أحمد بجائزة «شخصية العام المسرحية» وذلك خلال النسخة الـ 13 من مهرجان «دبي لمسرح الشباب» التي استضافت على مدار أسبوع 6 عروض مسرحية قدمتها مجموعة فرق محلية.

11 نظمت «دبي للثقافة» في «مردف سيتي سنتر» مبادرة «صندوق القراءة» المندرجة تحت مظلة «مدارس الحياة»، حيث شهدت تقديم 51 فعالية متنوعة.

12 افتتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي «مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية»، ليكون الذراع التعليمية لـ «متحف الشندغة» ـ أكبر متحف تراثي في دبي ـ في حي الشندغة التاريخي.

13 أطلقت «دبي للثقافة» النسخة الأولى من «مهرجان دبي لموسيقى الشباب» التي شارك فيها أكثر من 70 موهبة، وشهد المهرجان الذي أقيم في مكتبة محمد بن راشد تكريم الموسيقار والفنان الإماراتي عيد الفرج بـلقب «شخصية العام الموسيقية».

14 أطلقت هيئة «دبي للثقافة» الموسم الثاني من مشروع «روح دبي – تجارب ثقافية».

15 نظمت «دبي للثقافة» النسخة الثانية من «ليالي حتا الثقافية» التي أطلت ببرنامج غني بفعاليات فنية وترفيهية.

16 نجحت هيئة الثقافة والفنون في دبي بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب بتسجيل «حرفة التلي» على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وسعت الهيئة عبر ملف «التلي: مهارات التطريز التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة» إلى إبراز أهمية وتاريخ «حرفة التلي» في الإمارات.

17 توج موقع «تريب إكسبيرت» (Tripexpert.com) العالمي «حي الفهيدي التاريخي» بجائزة «اختيار الخبراء لعام 2022» بوصفه من أفضل مناطق الجذب السياحي في دبي.

18 استضافت مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال 2022 عدداً من المعارض الفنية التي نظمتها «دبي للثقافة» ومن بينها معرض «50/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏50» الذي قدم 50 لوحة رقمية غير قابلة للاستبدال (NFTs).

19 أطلقت «دبي للثقافة» بالتعاون مع «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، الموسم الثالث من «مبادرة التعلم الإلكتروني» لتوفير فرص التطوير المهني لأعضاء المجتمع الإبداعي بالدولة عبر منصة «لينكدإن» التعليمية.

20 انطلاقاً من التزاماتها الهادفة إلى المحافظة على فن الخط وترسيخ مكانة اللغة العربية وجمالياتها، أطلقت «دبي للثقافة» مشروع «فن الخط العربي، بلاغة الرمز وأيقونة التشكيل».

21 دعمت «دبي للثقافة» نسخة «أسبوع دبي للتصميم» الثامنة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، حيث تم فيه الكشف عن العمل الفني التركيبي «من الكثبان إلى الأشجار» الذي أنجزته شركة «أرض كُلكتف» بدعم ورعاية الهيئة.

22 نظمت «دبي للثقافة» في مكتبة محمد بن راشد «ملتقى تعبير الأدبي» و«ملتقى النشر الرقمي» بحضور نخبة من أهل الفكر والأدباء والمثقفين.

23 توجت «دبي للثقافة» خلال مشاركتها في معرض «جيتكس نوث ستار» المصاحب لـ «جيتكس جلوبال 2022» الفائزين بـمسابقة «تحدّي الابتكار الإبداعي».

24 شاركت «دبي للثقافة» في «مهرجان سميثسونيان 2022» الذي عُقد في «مركز التسوّق الوطني» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وقدمت الهيئة لزواره رحلة مبتكرة للتعرف إلى تراث الإمارات وتقاليدها وتاريخها العريق.

25 نجحت النسخة الثالثة من حملة «أبطال رمضان» في توفير الدعم إلى أكثر من 110 آلاف مستفيد في جميع أنحاء الدولة، وجاءت الحملة ضمن مبادرات «دبي للثقافة» المجتمعية وأطلقتها بالتعاون مع «الهلال الأحمر الإماراتي» وشركة طلبات و«بنك الطعام الإماراتي».

ثراء وتنوع

• تكريماً لذكرى سفراء الفن الإماراتي، عقدت هيئة «دبي للثقافة» حلقة جديدة من برنامج «راحلون باقون»، تناولت فيها مسيرة الفنان والكاتب الراحل محمد الجناحي وأبرز محطاته الإبداعية.

• افتتح معرض «بيغ باد وولف»، أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم، الذي أقيم بشراكة استراتيجية مع (دبي للثقافة) في مدينة دبي للاستوديوهات، وتضمن أكثر من مليون كتاب.

• أنشطة ثقافية وفنية ومساحات تعبيرية واسعة وفرتها «دبي للثقافة» للصغار في مخيماتها الشتوية والصيفية التي نظمتها في مركز «الجليلة لثقافة الطفل» ومتحفي «الاتحاد» و«الشندغة» ومكتباتها العامة، واستهدفت فيها الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً.

كما أطلقت في مكتباتها العامة المرحلة الأولى من مبادرة مشروع «مدارس الحياة» الهادفة إلى بناء المهارات الثقافية والإبداعية والحياتية للنشء والكبار وأصحاب الهمم في دبي.