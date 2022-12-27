جوائز حفل الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي تعلن في «ياس» فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعلن حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (آيفا)، الحدث الدولي لصناعة الأفلام الهندية، عن قائمة الترشيحات الـ 12 للجوائز التي ستوزع خلال الاحتفالية التي ستقام بنسختها الـ 23 في جزيرة ياس في أبوظبي، خلال أيام 9 و10 و11 فبراير المقبل 2023.

وتشتمل الفئات الـ 12 للجائزة على أفضل صورة، وأفضل إخراج، وأفضل أداء لممثل وممثلة بدور رئيسي، وأفضل ممثل وممثلة مساعدة، إضافة إلى جائزة أفضل إخراج موسيقي، وأفضل قصة (أصلية)، وأفضل قصة (مقتبسة)، وأفضل كلمات أغنية، وأفضل مغني ومغنية بلاي باك. وانطلق التصويت العالمي اليوم 27 ديسمبر وهو متاح للجميع.

ترشيحات

وتتضمن قائمة الأفلام المرشحة عن فئة أفضل صورة كلاً من «بهول بهولايا - الجزء الثاني»، و«دارلينغز» و«دريشيام - الجزء الثاني» و«غانغباي كاثياوادي» و«فيكرام فيدها».

فيما تضم قائمة الأفلام المرشحة عن فئة أفضل إخراج كلاً من «بهول بهولايا - الجزء الثاني»، و«براهماسترا - الجزء الأول: شيفا»، و«دارلينغز»، و«غانغباي كاثياوادي»، و«مونيكا او ماي دارلينغ»، و«روكتري: ذا نامبي ايفيكت».

أما المرشحات لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي، فهن «يامي غوتام» (فيلم ايه ثيرسداي)، و«تابو» (بهول بهولايا جزء 2)، و«أليا بهات» (دارلينغز)، و«شيفالي شاه» (دارلينغز)، و«أليا بهات» (غانغباي كاثياوادي).

أما المرشحون لجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، فهم «كارتك آريان» (بهول بهولايا جزء 2)، و«أبهيشك ايه باتشا شان» (داسفي)، و«أجاي ديفجان» (دريشيام جزء 2)، و«راج كومار راو» (مونيكا او ماي دارلينغ)، و«أنوبام خير» (ذا كشمير فايلز)، و«هريثيك روشان» (فيكرام فيدها).

فيما تضم قائمة المرشحات لجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد «شيبا تشادها» (بادهاي دو)، و«موني روي» (براهماسترا جزء 2: شيفا)، و«نمرات كاور» (داسفي)، و«تابو» (دريشيام جزء 2)، و«رادهيكا ابتي» (مونيكا او ماي دارلينغ).

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد «أبهيشك بانيرجي» (بهيديا)، و«شاه روخان» (براهماسترا جزء 1: شيفا)، و«فيجاي راز» (غانغباي كاثياوادي)، و«أنيل كابور» (جاج جوج جيو)، و«سيكاندر خير» (مونيكا او ماي دارلينغ).

موسيقى وغناء

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل إخراج موسيقي «بريتام تشاكرابورتي» (بهول بهولايا جزء 2) و(براهماسترا جزء 1: شيفا)، و«سنجاي ليلا بهانسالي» (غانغباي كاثياوادي)، و«بوزي» (نيرانجان دهار)، و«كانيشك سيث» و«فيشال شيلك» (جاج جوج جيو).

وتضم قائمة المرشحات لجائزة أفضل مغنية بلاي باك «جونيتا غاندي» عن أغنية «ديفا ديفا» في فيلم (براهماسترا جزء 1: شيفا)، «شريا غوشال» عن أغنية «راسيا» في فيلم (براهماسترا جزء 1: شيفا). إضافة إلى العديد من الجوائز ضمن الفئات الأخرى.

فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مغني بلاي باك «آرجيت سنغ» عن أغنيتي «كيساريا» و«ديفا ديفا» في فيلم (براهماسترا جزء 1: شيفا)، و«كانيشك سيث» عن أغنية «رانجي ساري» الفلكلورية التقليدية في فيلم (جاج جوج جيو)، و«أديتا راو» عن أغنية «بيهني دو» في فيلم (روكتري: ذا نامبي ايفيكت).

ويقام الحدث المرتقب بشدة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات والتجارب الغامرة. فيما تواصل «نيكسا» شراكتها كراعي لقب للنسخة السابعة على التوالي.