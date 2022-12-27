11 فناناً وفنانة يشاركون في معرض "فنون إماراتية" في حي دبي للتصميم

المصدر: وام

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تنظم " خولة للفن و الثقافة " - التي أسستها سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني - المعرض الفني " فنون إماراتية " في خولة آرت غاليري بحي دبي للتصميم الذي يجمع 11 فنانا و فنانة إماراتيين و يستمر حتى 30 من ديسمبر الجاري.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي: "يسعدنا استضافة فعاليات معرض " فنون إماراتية " الذي يأتي في إطار حرص " خولة للفن والثقافة " على دعم المواهب الإبداعية الإماراتية وتسليط الضوء على إنتاجاتهم الفنية والثقافية ليحققوا بذلك الحضور الواسع بهويات وبصمات مميزة تمثل روح الثقافة والفنون الإماراتية والعربية.

وأكدت سموها أهمية المعرض في دعم الحركة التشكيلية الإماراتية وخلق مساحة كبيرة من التفاعل بين الأجيال الفنية المختلفة لنقل الخبرات وتعزيز دور الفنان في النهوض بالمجتمع وتأكيد العمل الحضاري البارز لدولة الإمارات التي تأتي في طليعة دول العالم المحتضنة للإبداع والفن والثقافة وتوفير البيئة المناسبة لكل عمل إبداعي وفني.

وأضافت : "إننا نتطلع إلى تنظيم المزيد من المعارض الثقافية والأدبية خاصة في ظل ما تحظى به دائماً فعاليات " خولة للفن والثقافة " من حضور واسع من الجمهور الشغوف للإلتقاء بقامات ثقافية وفنية وأدبية والتعرف على إبداعاتهم في مختلف المجالات الثقافية " .

من جانبها قالت ريان حقي مديرة " خولة آرت غاليري " في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / يأتي معرض " فنون إماراتية " كمبادرة من سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي لدعم و تشجيع الفنانين الإماراتيين الناشئين لعرض أعمالهم الفنية المختلفة و المتنوعة أمام متذوقي الفن و كذلك إكسابهم الثقة .. داعية الجمهور لزيارة المعرض للإطلاع على اللوحات الفنية المتميزة.

من جهتهم أعرب الفنانون المشاركون في المعرض عن تقديرهم لدعم وتشجيع سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي وعرض أعمالهم في " خولة غاليري " لتعريف الجمهور على أعمالهم التي جسدت لحظات التأمل والأمل والإيمان والحروف الأبجدية وغيرها مستخدمين الفحم و أقلام الرصاص و الأكريليك و الألوان الزيتية على القماش و أوراق الذهب على الورق و الوان الباستيل و حرق الخشب و غيرها من الأساليب الفنية.

والفنانون المشاركون.. هم عبدالله بن خماس و فايز محمد النقبي وإسلام مجدي محد سيف الدين وجاسم عبدالله الحمادي و مريم منصور عباسي و رؤى المدني و روضة المزروعي وسلوى محمد أحمد المرزوقي و شما علي العامري و شيخة العريفي و وداد سالم عبدالله الكندي.

يشار إلى أن " خولة للفن والثقافة " تهدف إلى تفعيل الاهتمام بالفنون الكلاسيكية بجميع أنماطها والتركيز على إحياء فن الخط العربي بجميع مدارسه وفنونه المصاحبة والسعي لصقل المواهب الشابة ورفدها بكل ما يستجد من المعارف على صعيد الفن والفكر والثقافة.