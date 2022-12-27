المخرج الياباني ساتو: دبي بيئة مثالية لفن «الإنيميشن» والرسوم المتحركة

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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حظي مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» الذي اختتم أخيراً، فعاليات نسخته الثانية بمشاركة العديد من الشخصيات العالمية والملهمة في مجال صناعة السينما المعاصرة، وفي مقدمته المخرج والمنتج ومصمم ألعاب الفيديو الياباني الشهير شينسوكي ساتو، الذي قدم على مدار أيام المهرجان، ندوات وورش عمل متخصصة في أفلام الرسوم المتحركة ومانجا للمواهب الإماراتية.

وعبر شينسوكي ساتو في حديثه لـ«البيان» عن سعادته بتفاعل المواهب الشابة الإماراتية مع الأفلام المتحركة التي تم ابتكار شخصيتها من حكايات شعبية وتقاليد مجتمعية، ما أسهم في نجاح الكثير منها على نطاق واسع، وتمت ترجمتها وعرضها على منصات البث التدفقي. وأكد أن دبي بيئة مثالية لعالم الرسوم المتحركة كونها تركز بشكل رئيس على تشجيع الرسامين والمصممين والمنتجين على تحويل أفكارهم الخلاقة إلى محتوى عربي أصلي، وإلى وسيلة ترفيه، وأكبر دليل على ذلك مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء».

وتابع ساتو: في تتبعي تطور صناعة أفلام «الإنيميشن» في الإمارات والخليج لاحظت جهود المواهب الشابة التي أسست العديد من الشركات الناشئة في مجال الرسوم المتحركة، والتي تعد اليوم الأكثر إبداعاً وإلهاماً على مستوى العالم العربي في ابتكار شخوص وقصص قصيرة، وربط أبطال خارقين أقوياء أو جدات محببات بالكبار قبل الصغار على مستوى إنساني وعاطفي مؤثر للغاية، كما هو الحال في تجربة المخرج والمنتج محمد سعيد حارب الذي أسس شركة في المجال عام 2005 في الإمارات، وأول مشروع كبير لها كان المسلسل الكرتوني «فريج» الذي يسرد قصة أربع نساء مسنات يواجهن تعقيدات الحياة في مدينة تتوسّع من حولهن.

وفي ما يتعلق بمستقبل صناعة أفلام «إنيمشن» في الإمارات والعالم العربي يقول ساتو: هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تدل على أن المستقبل يحمل الكثير من القصص الناجحة بتوقيع مبدعين شباب من الإمارات، والدليل على ذلك أنه على الرغم من تضاؤل الصناعات الترفيهية عالمياً، شهد سوق أنمي العالمي بعض التوسع، وأدى البث الرقمي دوراً فعالاً في ذلك. وأضاف: البث الرقمي كان أحد النواحي المعدودة التي انتعشت أثناء الجائحة، وزيادة انتشاره عالمياً مرتبط مباشرةً بالطلب المتزايد على أنمي، ويمكن ربط نمو الصناعة العالمية المستمر منذ 2012 بانتشار البث الرقمي أيضاً وزيادة مستخدمي مواقع البث التدفقي، ما زاد عدد متابعي أنمي في العالم.