«الفجيرة للفنون الجميلة» تنظم «ليلة عود»

المصدر: الفجيرة ـــ البيان

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نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الحفل الموسيقي «ليلة عود» بمشاركة مجموعة من عازفي العود في أكاديمية الفجيرة للفنون، تحت إشراف علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية، وقيادة أستاذة العود آمال أحمد ميناء، وذلك في بيت الفن بقلعة الفجيرة.

وتضمن الحفل عزفاً لمقطوعات موسيقية على أنواع مختلفة من المقامات والقوالب الموسيقية كاللونجا والسماعيات ومقطوعات عربية وشرقية ومن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية وجمهـور واسع من إمارة الفجيرة وخارجها.

وبهذه المناسبة، قال علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية: إن أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، تعمل على تكريس الموسيقا العربية الأصيلة، وإحياء الآلات الوترية الشرقية، ومن أبرزها آلة العود، التي خصص لها في الأكاديمية قسم كامل، تحت إشراف أساتذة مختصين يعملون على تدريس تقنيات العزف على آلة العود بمختلف أساليبها.